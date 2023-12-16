Instagram додав нову функцію для сторіс
Соціальна мережа Instagram запустила нову функцію для сторіс. Відтепер користувачі зможуть створювати налаштовані шаблони під назвою "Додайте своє" з GIF, зображеннями та текстом.
Про це повідомляє TechCrunch.
Нова функція в Instagram
Шаблони можуть використовувати підписники та додавати до них щось своє. Однак вони не зможуть змінити те, що вже було.
Для створення шаблону "Додайте своє" потрібно завантажити сторіс та додати такі елементи, як:
- GIF;
- свій текст;
- зображення з галереї.
Після цього торкнутися наклейки "Додайте свої шаблони" та вибрати елементи, які хочете закріпити.
Нагадаємо, соціальна мережа Instagram вирішила оновити популярну функцію. Користувачі зможуть поширювати свій контент з основної стрічки тільки серед обраних людей зі списку "Близькі друзі". Раніше це можна було робити лише в Instagram-stories.
Також ми писали, що соцмережа Threads стала доступною для користувачів у країнах Європейського Союзу. Раніше розробники соцмережі розповідали про масштабне оновлення, що дозволило б це зробити.
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