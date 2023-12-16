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Instagram додав нову функцію для сторіс

16 грудня 2023 17:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Instagram додав нову функцію для сторіс
Людина з телефоном в руках. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Соціальна мережа Instagram запустила нову функцію для сторіс. Відтепер користувачі зможуть створювати налаштовані шаблони під назвою "Додайте своє" з GIF, зображеннями та текстом.

Про це повідомляє TechCrunch.

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Нова функція в Instagram

Шаблони можуть використовувати підписники та додавати до них щось своє. Однак вони не зможуть змінити те, що вже було. 

Нова функція в Instagram
Нова функція в Instagram. Фото: Instagram

Для створення шаблону "Додайте своє" потрібно завантажити сторіс та додати такі елементи, як:

  • GIF;
  • свій текст;
  • зображення з галереї.

Після цього торкнутися наклейки "Додайте свої шаблони" та вибрати елементи, які хочете закріпити.

Нагадаємо, соціальна мережа Instagram вирішила оновити популярну функцію. Користувачі зможуть поширювати свій контент з основної стрічки тільки серед обраних людей зі списку "Близькі друзі". Раніше це можна було робити лише в Instagram-stories.

Також ми писали, що соцмережа Threads стала доступною для користувачів у країнах Європейського Союзу. Раніше розробники соцмережі розповідали про масштабне оновлення, що дозволило б це зробити.

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