Instagram добавил новую функцию для сторис

Человек с телефоном в руках. Фото: Pexels

Социальная сеть Instagram запустила новую функцию для сторис. Теперь пользователи смогут создавать настроенные шаблоны под названием "Добавьте свое" с GIF, изображениями и текстом.

Об этом сообщает TechCrunch.

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Шаблоны могут использовать подписчики и добавлять к ним что-нибудь свое. Однако они не смогут изменить то, что уже было.

Новая функция в Instagram. Фото: Instagram

Для создания шаблона "Добавьте свое", нужно загрузить сторис и добавить такие элементы как:

GIF;

свой текст;

изображение из галереи.

После этого коснитесь наклейки "Добавьте свои шаблоны" и выберите элементы, которые хотите закрепить.

Напомним, социальная сеть Instagram решила обновить популярную функцию. Пользователи смогут распространять свой контент из основной ленты только среди избранных людей из списка "Близкие друзья". Ранее это можно было делать только в Instagram-stories.

Также мы писали, что соцсеть Threads стала доступна пользователям в странах Европейского Союза. Ранее разработчики соцсети рассказывали о масштабном обновлении, что позволило это сделать.