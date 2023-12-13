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iPhone 16 — з'явився інсайд, які камери отримає майбутній телефон Apple

13 грудня 2023 14:30
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
iPhone 16: які камери отримає майбутній телефон Apple
Рендери від MacRumors демонструють ймовірний дизайн виступу камери iPhone 16 під час тестування. Фото: macrumors.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Ще навесні повідомлялося, що майбутній iPhone 16 отримає вертикально вирівняну камеру, подібну до iPhone 12. Зараз з'явилася нова чутка, що в одному з варіантів iPhone 16, який тестує Apple, не лише переставляються об'єктиви, але й змінюється дизайн самого виступу камери.

Про це написав 9to5mac.

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Згідно зі звітом, опублікованому на MacRumors, iPhone 16 тестується з двома різними варіантами дизайну виступу камери:

  • ідентичний iPhone 15, але з лінзами, розташованими не по діагоналі, а вертикально, як в iPhone 12;
  • схожий на iPhone 7 Plus та iPhone X з уніфікованим вертикальним виступом камери, в якому розміщені обидва об'єктиви.
Фото: macrumors.com

Звіт припускає, що очікуваний дизайн iPhone 16 буде схожий на стиль iPhone 12, але також йдеться про те, що Apple розглядає дизайн iPhone X.

Навіщо Apple експериментує з розташуванням камер

В iPhone 15 Pro цього року Apple змінила розташування трьох об'єктивів камери, помінявши місцями телефото- та надширококутний. Саме ця зміна дозволяє iPhone 15 Pro записувати просторове відео для Vision Pro.

Зміна розташування камер в iPhone 16 також здійснюється для вдосконалення запису просторового відео. У звіті про це не згадується, але іншого логічного пояснення такому дизайну поки що нема.

Раніше ми писали, що Apple планує застосувати ШІ на усіх своїх пристроях. Також повідомляли всі чутки та інсайди про майбутній бюджетний телефон iPhone SE 4 2024.

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