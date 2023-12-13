iPhone 16: які камери отримає майбутній телефон Apple

Рендери від MacRumors демонструють ймовірний дизайн виступу камери iPhone 16 під час тестування. Фото: macrumors.com

Ще навесні повідомлялося, що майбутній iPhone 16 отримає вертикально вирівняну камеру, подібну до iPhone 12. Зараз з'явилася нова чутка, що в одному з варіантів iPhone 16, який тестує Apple, не лише переставляються об'єктиви, але й змінюється дизайн самого виступу камери.

Про це написав 9to5mac.

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Згідно зі звітом, опублікованому на MacRumors, iPhone 16 тестується з двома різними варіантами дизайну виступу камери:

ідентичний iPhone 15, але з лінзами, розташованими не по діагоналі, а вертикально, як в iPhone 12;

схожий на iPhone 7 Plus та iPhone X з уніфікованим вертикальним виступом камери, в якому розміщені обидва об'єктиви.

Фото: macrumors.com

Звіт припускає, що очікуваний дизайн iPhone 16 буде схожий на стиль iPhone 12, але також йдеться про те, що Apple розглядає дизайн iPhone X.

Навіщо Apple експериментує з розташуванням камер

В iPhone 15 Pro цього року Apple змінила розташування трьох об'єктивів камери, помінявши місцями телефото- та надширококутний. Саме ця зміна дозволяє iPhone 15 Pro записувати просторове відео для Vision Pro.

Зміна розташування камер в iPhone 16 також здійснюється для вдосконалення запису просторового відео. У звіті про це не згадується, але іншого логічного пояснення такому дизайну поки що нема.

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