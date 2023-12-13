Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow iPhone 16 — появился инсайд, какие камеры получит будущий телефон Apple arrow

iPhone 16 — появился инсайд, какие камеры получит будущий телефон Apple

13 декабря 2023 14:30
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
iPhone 16: какие камеры получит будущий телефон Apple
Рендеры от MacRumors показывают вероятный дизайн выступления камеры iPhone 16 во время тестирования. Фото: macrumors.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Еще весной сообщалось, что будущий iPhone 16 получит вертикально выровненную камеру, подобную iPhone 12. Сейчас появился новый слух, что в одном из тестирующих Apple вариантов iPhone 16 не только переставляются объективы, но и меняется дизайн самого выступа камеры.

Об этом написал 9to5mac.

Читайте также:

Согласно отчету, опубликованному на MacRumors, iPhone 16 тестируется с двумя разными вариантами дизайна выступа камеры:

  • идентичный iPhone 15, но с линзами, расположенными не по диагонали, а вертикально, как у iPhone 12;
  • похож на iPhone 7 Plus и iPhone X с унифицированным вертикальным выступом камеры, в котором размещены оба объектива.
Фото: macrumors.com

Отчет предполагает, что ожидаемый дизайн iPhone 16 будет похож на стиль iPhone 12, но также говорится, что Apple рассматривает дизайн iPhone X.

Зачем Apple экспериментирует с расположением камер

В iPhone 15 Pro в этом году Apple изменила расположение трех объективов камеры, поменяв местами телефото- и сверхширокоугольный. Именно это изменение позволяет iPhone 15 Pro записывать пространственное видео для Vision Pro.

Изменение расположения камер в iPhone 16 также производится для усовершенствования записи пространственного видео. В отчете об этом не упоминается, но другого логического объяснения такому дизайну пока нет.

Ранее мы писали, что Apple планирует применить ИИ на всех своих устройствах. Также сообщали обо всех слухах и инсайдах о будущем бюджетном телефоне iPhone SE 4 2024.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме