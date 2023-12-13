iPhone 16: какие камеры получит будущий телефон Apple

Рендеры от MacRumors показывают вероятный дизайн выступления камеры iPhone 16 во время тестирования. Фото: macrumors.com

Еще весной сообщалось, что будущий iPhone 16 получит вертикально выровненную камеру, подобную iPhone 12. Сейчас появился новый слух, что в одном из тестирующих Apple вариантов iPhone 16 не только переставляются объективы, но и меняется дизайн самого выступа камеры.

Об этом написал 9to5mac.

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Согласно отчету, опубликованному на MacRumors, iPhone 16 тестируется с двумя разными вариантами дизайна выступа камеры:

идентичный iPhone 15, но с линзами, расположенными не по диагонали, а вертикально, как у iPhone 12;

похож на iPhone 7 Plus и iPhone X с унифицированным вертикальным выступом камеры, в котором размещены оба объектива.

Фото: macrumors.com

Отчет предполагает, что ожидаемый дизайн iPhone 16 будет похож на стиль iPhone 12, но также говорится, что Apple рассматривает дизайн iPhone X.

Зачем Apple экспериментирует с расположением камер

В iPhone 15 Pro в этом году Apple изменила расположение трех объективов камеры, поменяв местами телефото- и сверхширокоугольный. Именно это изменение позволяет iPhone 15 Pro записывать пространственное видео для Vision Pro.

Изменение расположения камер в iPhone 16 также производится для усовершенствования записи пространственного видео. В отчете об этом не упоминается, но другого логического объяснения такому дизайну пока нет.

Ранее мы писали, что Apple планирует применить ИИ на всех своих устройствах. Также сообщали обо всех слухах и инсайдах о будущем бюджетном телефоне iPhone SE 4 2024.