Компанія Google оприлюднила традиційний ролик із підсумками року — чому він присвячений
Google оприлюднив традиційний відео-ролик з підсумками року. Цього разу він присвячений 25-літтю компанії.
Про це повідомили Social Media Today.
Найпопулярніші запити Google
Загалом було представлено 18 розділів. Кожен з них включає 10 позицій найбільш популярних запитів серед користувачів пошукової системи.
Війна Ізраїлю з терористичним угрупованням ХАМАС, яка була віднесена до розділу "Новини", цього року "гуглилась" найчастіше.
На другому місці у цій тематиці була катастрофа мінісубмарини "Титан", що сталася у червні. Серед найпопулярніших новин цього року також були землетрус у Туреччині, урагани "Хіларі", "Ідалія" та "Лі", дві стрілянини у США, війна у Судані та індійська місія на Місяць Chandrayaan-3.
Найпопулярніші актори
Найпопулярнішим актором, згідно із рейтингом, став Джеремі Реннер, найпопулярнішою співачкою — Шакіра, а серед спортсменів найчастіше шукали ім’я американського футболіста Дамара Хемліна.
Рейтинг пошукових запитів у розділі "Фільми" очолила стрічка "Барбі", одразу після неї розташувалась кінокартина "Оппенгеймер". Серед серіалів найпопулярнішими цьогоріч були "Останні з нас", "Венздей" та "Джинні й Джорджія".
Популярні пісні та ігри
Найбільше запитів у Google впродовж року набрала пісня "Айдол" японського дуету "Йоасобі", найпопулярнішою грою стала Hogwarts Legacy, а серед рецептів найбільше переглядів набрала корейська страва "Пібімпап".
Користувачі Google Trends можуть переглянути популярні запити у конкретній країні, але аналітика не всіх держав є доступною. Зокрема, недоступною для перегляду залишається Росія та Білорусь.
Раніше ми повідомляли, що в корпорації Google показали рейтинг пошукових запитів українців за 2023 рік. За рік, який минає, українців цікавили повітряні тривоги, графіки відключення світла та навіть ексватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
Читайте Новини.LIVE!