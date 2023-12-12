Компанія Google оприлюднила традиційний ролик із підсумками року — чому він присвячений

Чоловік здійснює пошук у Google. Фото: unsplash.com

Google оприлюднив традиційний відео-ролик з підсумками року. Цього разу він присвячений 25-літтю компанії.

Про це повідомили Social Media Today.

Читайте також:

Найпопулярніші запити Google

Загалом було представлено 18 розділів. Кожен з них включає 10 позицій найбільш популярних запитів серед користувачів пошукової системи.

Війна Ізраїлю з терористичним угрупованням ХАМАС, яка була віднесена до розділу "Новини", цього року "гуглилась" найчастіше.

На другому місці у цій тематиці була катастрофа мінісубмарини "Титан", що сталася у червні. Серед найпопулярніших новин цього року також були землетрус у Туреччині, урагани "Хіларі", "Ідалія" та "Лі", дві стрілянини у США, війна у Судані та індійська місія на Місяць Chandrayaan-3.

Найпопулярніші актори

Найпопулярнішим актором, згідно із рейтингом, став Джеремі Реннер, найпопулярнішою співачкою — Шакіра, а серед спортсменів найчастіше шукали ім’я американського футболіста Дамара Хемліна.

Рейтинг пошукових запитів у розділі "Фільми" очолила стрічка "Барбі", одразу після неї розташувалась кінокартина "Оппенгеймер". Серед серіалів найпопулярнішими цьогоріч були "Останні з нас", "Венздей" та "Джинні й Джорджія".

Популярні пісні та ігри

Найбільше запитів у Google впродовж року набрала пісня "Айдол" японського дуету "Йоасобі", найпопулярнішою грою стала Hogwarts Legacy, а серед рецептів найбільше переглядів набрала корейська страва "Пібімпап".

Користувачі Google Trends можуть переглянути популярні запити у конкретній країні, але аналітика не всіх держав є доступною. Зокрема, недоступною для перегляду залишається Росія та Білорусь.

Раніше ми повідомляли, що в корпорації Google показали рейтинг пошукових запитів українців за 2023 рік. За рік, який минає, українців цікавили повітряні тривоги, графіки відключення світла та навіть ексватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.