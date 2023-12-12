Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Компанія Google оприлюднила традиційний ролик із підсумками року — чому він присвячений arrow

Компанія Google оприлюднила традиційний ролик із підсумками року — чому він присвячений

12 грудня 2023 09:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Компанія Google оприлюднила традиційний ролик із підсумками року — чому він присвячений
Чоловік здійснює пошук у Google. Фото: unsplash.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Google оприлюднив традиційний відео-ролик з підсумками року. Цього разу він присвячений 25-літтю компанії.

Про це повідомили Social Media Today.

Читайте також:

Найпопулярніші запити Google

Загалом було представлено 18 розділів. Кожен з них включає 10 позицій найбільш популярних запитів серед користувачів пошукової системи.

Війна Ізраїлю з терористичним угрупованням ХАМАС, яка була віднесена до розділу "Новини", цього року "гуглилась" найчастіше.

На другому місці у цій тематиці була катастрофа мінісубмарини "Титан", що сталася у червні. Серед найпопулярніших новин цього року також були землетрус у Туреччині, урагани "Хіларі", "Ідалія" та "Лі", дві стрілянини у США, війна у Судані та індійська місія на Місяць Chandrayaan-3.

Найпопулярніші актори

Найпопулярнішим актором, згідно із рейтингом, став Джеремі Реннер, найпопулярнішою співачкою — Шакіра, а серед спортсменів найчастіше шукали ім’я американського футболіста Дамара Хемліна.

Рейтинг пошукових запитів у розділі "Фільми" очолила стрічка "Барбі", одразу після неї розташувалась кінокартина "Оппенгеймер". Серед серіалів найпопулярнішими цьогоріч були "Останні з нас", "Венздей" та "Джинні й Джорджія".

Популярні пісні та ігри

Найбільше запитів у Google впродовж року набрала пісня "Айдол" японського дуету "Йоасобі", найпопулярнішою грою стала Hogwarts Legacy, а серед рецептів найбільше переглядів набрала корейська страва "Пібімпап".

Користувачі Google Trends можуть переглянути популярні запити у конкретній країні, але аналітика не всіх держав є доступною. Зокрема, недоступною для перегляду залишається Росія та Білорусь.

Раніше ми повідомляли, що в корпорації Google показали рейтинг пошукових запитів українців за 2023 рік. За рік, який минає, українців цікавили повітряні тривоги, графіки відключення світла та навіть ексватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі