В Google показали ТОП-10 найпопулярніших запитів українців протягом 2023 року

Хлопець проводить запит в Google. Ілюстративне фото: BlueMoon Solutions

В корпорації Google показали рейтинг пошукових запитів українців за 2023 рік. За рік, який минає, українців цікавили повітряні тривоги, графіки відключення світла та навіть ексватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Про це йдеться у корпоративному блозі техногіганта.

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Найпопулярніші запити українців у 2023 році

Як йдеться у блозі, в списку перераховних визначальних моментів року перше місце отримав запит "Карта повітряних тривог". Друге місце посів запит "Графік відключення світла", ну а третє — Євген Пригожин. Також у списку трендових запитів року — Deep State, Ізраїль та Каховська ГЕС.

Таким чином, список найпопулярніших в Україні Google-запитів за 2023 рік виглядає наступним чином:

Карта повітряних тривог;

Графік відключення світла;

Пригожин;

ChatGPT;

Оппенгеймер;

Deep State;

Ізраїль;

Соледар;

Каховська ГЕС;

Євробачення 2023.

Джерело: Google

Нагадаємо, що раніше у Google назвали ТОП кінозапитів українців у 2023 році. Також техногігант створив власну нову модель штучного інтелекту Gemini, як конкурента для GPT-4.