В Google показали ТОП-10 самых популярных запросов украинцев в течение 2023 года
В Google показали рейтинг поисковых запросов украинцев за 2023 год. За уходящий год украинцев интересовали воздушные тревоги, графики отключения света и даже экс-главарь российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Об этом говорится в корпоративном блоге техногиганта.
Самые популярные запросы украинцев в 2023 году
Как говорится в блоге, в списке перечисленных главных моментов года первое место получил запрос "Карта воздушных тревог". Второе место занял запрос "График отключения света", ну а третье — Евгений Пригожин. Также в списке трендовых запросов года — Deep State, Израиль и Каховская ГЭС.
Таким образом, список самых популярных в Украине Google-запросов за 2023 год выглядит следующим образом:
- Карта воздушных тревог;
- График отключения света;
- Пригожин;
- ChatGPT;
- Оппенгеймер;
- Deep State;
- Израиль;
- Соледар;
- Каховская ГЭС;
- Евровидение 2023 года.
Напомним, что ранее Google назвали ТОП кинозапросов украинцев в 2023 году. Также техногигант создал свою новую модель искусственного интеллекта Gemini как конкурента для GPT-4.
Читайте Новини.LIVE!