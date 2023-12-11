В Google показали ТОП-10 самых популярных запросов украинцев в течение 2023 года

Парень проводит запрос в Google. Иллюстративное фото: BlueMoon Solutions

В Google показали рейтинг поисковых запросов украинцев за 2023 год. За уходящий год украинцев интересовали воздушные тревоги, графики отключения света и даже экс-главарь российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом говорится в корпоративном блоге техногиганта.

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Как говорится в блоге, в списке перечисленных главных моментов года первое место получил запрос "Карта воздушных тревог". Второе место занял запрос "График отключения света", ну а третье — Евгений Пригожин. Также в списке трендовых запросов года — Deep State, Израиль и Каховская ГЭС.

Таким образом, список самых популярных в Украине Google-запросов за 2023 год выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог;

График отключения света;

Пригожин;

ChatGPT;

Оппенгеймер;

Deep State;

Израиль;

Соледар;

Каховская ГЭС;

Евровидение 2023 года.

Источник: Google

Напомним, что ранее Google назвали ТОП кинозапросов украинцев в 2023 году. Также техногигант создал свою новую модель искусственного интеллекта Gemini как конкурента для GPT-4.