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В Google показали ТОП-10 самых популярных запросов украинцев в течение 2023 года

11 декабря 2023 21:34
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
В Google показали ТОП-10 самых популярных запросов украинцев в течение 2023 года
Парень проводит запрос в Google. Иллюстративное фото: BlueMoon Solutions
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

В Google показали рейтинг поисковых запросов украинцев за 2023 год. За уходящий год украинцев интересовали воздушные тревоги, графики отключения света и даже экс-главарь российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом говорится в корпоративном блоге техногиганта.

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Самые популярные запросы украинцев в 2023 году

Как говорится в блоге, в списке перечисленных главных моментов года первое место получил запрос "Карта воздушных тревог". Второе место занял запрос "График отключения света", ну а третье — Евгений Пригожин. Также в списке трендовых запросов года — Deep State, Израиль и Каховская ГЭС.

Таким образом, список самых популярных в Украине Google-запросов за 2023 год выглядит следующим образом:

  • Карта воздушных тревог;
  • График отключения света;
  • Пригожин;
  • ChatGPT;
  • Оппенгеймер;
  • Deep State;
  • Израиль;
  • Соледар;
  • Каховская ГЭС;
  • Евровидение 2023 года.
В Google показали ТОП-10 самых популярных запросов Украины в течение 2023 года
Источник: Google

Напомним, что ранее Google назвали ТОП кинозапросов украинцев в 2023 году. Также техногигант создал свою новую модель искусственного интеллекта Gemini как конкурента для GPT-4.

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