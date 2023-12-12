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Компания Google обнародовала традиционный ролик с итогами года — чему он посвящен

12 декабря 2023 09:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Компания Google обнародовала традиционный ролик с итогами года — чему он посвящен
Человек осуществляет поиск в Google. Фото: unsplash.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Google обнародовал традиционный видеоролик с итогами года. В этот раз он посвящен 25-летию компании.

Об этом сообщили Social Media Today.

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Самые популярные запросы Google

В общей сложности было представлено 18 разделов. Каждый из них включает в себя 10 позиций наиболее популярных запросов среди пользователей поисковой системы.

Война Израиля с террористической группировкой ХАМАС, отнесенная к разделу "Новости", в этом году "гуглилась" чаще всего.

На втором месте в этой тематике была произошедшая в июне катастрофа минисубмарины "Титан". Среди самых популярных новостей в этом году также землетрясение в Турции, ураганы "Хилари", "Идалия" и "Ли", две стрельбы в США, война в Судане и индийская миссия на Луну Chandrayaan-3.

Самые популярные актеры

Самым популярным актером, согласно рейтингу, стал Джереми Реннер, самой популярной певицей Шакира, а среди спортсменов чаще всего искали имя американского футболиста Дамара Хэмлина.

Рейтинг поисковых запросов в разделе "Фильмы" возглавил фильм "Барби", сразу после нее расположилась кинокартина "Оппенгеймер". Среди сериалов самыми популярными были "Последние из нас", "Венздей" и "Джинни и Джорджия".

Популярные песни и игры

Больше всего запросов у Google в течение года набрала песня "Айдол" японского дуэта "Йоасоби", самой популярной игрой стала Hogwarts Legacy, а среди рецептов больше всего просмотров набрало корейское блюдо "Пибимпап".

Пользователи Google Trends могут просмотреть популярные запросы в конкретной стране, но аналитика не всех государств доступна. В частности, недоступной для пересмотра остается Россия и Белоруссия.

Ранее мы сообщали, что в компании Google показали рейтинг поисковых запросов украинцев за 2023 год. За уходящий год украинцев интересовали воздушные тревоги, графики отключения света и даже эксглаварь российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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