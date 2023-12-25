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Лайфхак проти спаму — як на iPhone заблокувати дзвінки з невідомих номерів

25 грудня 2023 17:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Проти шахраїв та спаму: як на iPhone заблокувати дзвінки з невідомих номерів
З телефонним спамом варто боротися програмними методами. Фото: ekwirelesscenter.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Кількість шахрайських та рекламних дзвінків останнім часом перейшла усі розумні межі. Щоб позбавити себе необхідності відповідати на непотрібні вам повідомлення, власникам iPhone варто увімкнути одну корисну функцію.

Про це повідомив Apple.

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Функція "Стишувати невідомих абонентів"

В iOS 13 та новіших версіях ви можете увімкнути функцію "Стишувати невідомих абонентів", щоб уникнути дзвінків з незнайомих номерів. Таким чином блокуються телефонні номери, з якими ви ніколи не контактували, які не збережені у списку контактів.

  1. Перейдіть до "Налаштування".
  2. Натисніть кнопку "Телефон".
  3. Прокрутіть вниз, торкніться "Стишувати невідомі" й увімкніть цю функцію.
Фото: itechua.com

Дзвінки з невідомих номерів будуть глушитись і переадресовуватись на голосову пошту, а також з'являтися у списку нещодавніх дзвінків.

Від кого будуть надходити дзвінки

  • Від людей, збережених у списку контактів.
  • Від контактів з переліку нещодавніх дзвінків.
  • З "Пропозицій Siri", які повідомляють, хто телефонує, на основі номерів, що містяться у ваших електронних листах або текстових повідомленнях.

У разі екстреного виклику функцію "Стишувати невідомі" буде вимкнено на наступні 24 години, щоб дозволити вам зв'язатися з власним iPhone.

Необхідне застереження

Перед тим, як увімкнути функцію "Стишувати невідомі", переконайтеся, що у вас збережені важливі контакти, інакше ви можете пропустити важливий телефонний дзвінок.

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