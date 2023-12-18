Дерусифікувати Google та YouTube: інструкція з зачистки російського контенту

Наявність російського контенту в Google та YouTube залежить від вподобань користувача. Фото: businessinsider.in

Попри огиду, українці досі бачать російський контент в пошуку Google та при видачі на YouTube. Аби уникнути зайвого роздратування та убезпечити дітей від випадкового огляду ворожих матеріалів, варто налаштувати ресурси так, щоб поменше бачити інформації від окупантів.

Про це написала Liga.

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Як заблокувати російські канали на YouTube

Алгоритми YouTube орієнтуються на ваші сталі запити, тому щоб з часом вони почали працювати проти російського контенту, потрібно:

взагалі не дивитися російські відео, а у разі нагальної необхідності це зробити — щоразу виходити зі свого акаунту;

видалити російський контент з історії перегляду й пошуків облікового запису на YouTube;

переконатися, що серед ваших підписок немає російських каналів, до яких ви пристали в довоєнні часи;

щоразу позначати російський контент на YouTube як нецікавий та блокувати ці канали.

Як вичистити російські сайти з пошуку Google

Змінюємо мову в обліковому записі Google:

Зайдіть у свій Google Account (іконка у правому верхньому куті) та виберіть розділ "Управління акаунтом". У розділі "Персональна інформація" знайдіть пункт "Бажані мови". Оберіть "Українську мову" як основну, а в підпункті "Інші мови" видаліть російську.

Після цього ви будете бачити менше новин та інших матеріалів російською мовою в Google сервісах. Зміни відбудуться поступово, позаяк система певний час адаптуватиметься під ваші нові налаштування.

Змінюємо налаштування браузера:

В Google Chrome виберіть розділ "Профілі" та натисніть "Редагувати". У меню ліворуч розташований розділ "Мови" та пункт "Вибрані мови", де можна налаштувати мови відображення вмісту сайтів. Наостанок варто почистити браузер — видалити кеш та історію пошуку.

Зрозуміло, надалі потрібно стримувати себе, щоб випадково не перейти на сторінки російських сайтів, позаяк Google ще деякий час буде вам їх пропонувати, навіть у перших рядках пошуку. Якщо міцно триматися інформаційної гігієни, система перестане рекомендувати вам матеріали, створені країною-агресором.

Раніше в Google розповіли, що найчастіше шукали українці у 2023 році. Також повідомляли, що Google оприлюднила традиційний ролик із підсумками року.