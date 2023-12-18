Дерусифицировать Google и YouTube: инструкция по зачистке российского контента

Наличие русского контента в Google и YouTube зависит от пользовательских предпочтений. Фото: businessinsider.in

Несмотря на отвращение, украинцы до сих пор видят российский контент в поиске Google и при выдаче на YouTube. Дабы избежать лишнего раздражения и обезопасить детей от случайного просмотра вражеских материалов, следует настроить ресурсы так, чтобы поменьше видеть информацию от оккупантов.

Об этом пишет Liga.

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Как заблокировать российские каналы на YouTube

Алгоритмы YouTube ориентируются на ваши постоянные запросы, поэтому чтобы со временем они начали работать против российского контента, нужно:

вообще не смотреть российские видео, а в случае необходимости это сделать — каждый раз выходить из своего аккаунта;

удалить российский контент из истории просмотра и поискам аккаунта на YouTube;

убедиться, что среди ваших подписок нет российских каналов, к которым вы присоединились в довоенное время;

каждый раз помечать российский контент на YouTube как неинтересный и блокировать эти каналы.

Как вычистить русские сайты по поиску Google

Изменяем язык в аккаунте Google:

Зайдите в Google Account (значок в правом верхнем углу) и выберите раздел "Управление аккаунтом". В разделе "Персональная информация" найдите пункт "Желаемые языки". Выберите "Украинский язык" как основной, а в подпункте "Другие языки" удалите русский.

После этого вы будете видеть меньше новостей и других материалов на русском языке в Google сервисах. Изменения произойдут постепенно, поскольку система будет определенное время адаптироваться под ваши новые настройки.

Меняем настройки браузера:

В Google Chrome выберите раздел "Профили" и нажмите "Изменить". В меню слева находится раздел "Языки" и пункт "Избранные языки", где можно настроить языки отображения содержимого сайтов. Напоследок следует почистить браузер — удалить кэш и историю поиска.

Разумеется, в дальнейшем нужно сдерживать себя, чтобы случайно не перейти на страницы российских сайтов, так как Google еще некоторое время вам будет их предлагать, даже в первых строках поиска. Если крепко придерживаться информационной гигиены, система перестанет рекомендовать вам материалы, созданные страной-агрессором.

Ранее в Google рассказали, что чаще всего искали украинцы в 2023 году. Также сообщалось, что Google обнародовала традиционный ролик по итогам года.