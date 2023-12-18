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С глаз долой — как избавиться от российского контента в Google и YouTube

18 декабря 2023 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Дерусифицировать Google и YouTube: инструкция по зачистке российского контента
Наличие русского контента в Google и YouTube зависит от пользовательских предпочтений. Фото: businessinsider.in
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Несмотря на отвращение, украинцы до сих пор видят российский контент в поиске Google и при выдаче на YouTube. Дабы избежать лишнего раздражения и обезопасить детей от случайного просмотра вражеских материалов, следует настроить ресурсы так, чтобы поменьше видеть информацию от оккупантов.

Об этом пишет Liga.

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Как заблокировать российские каналы на YouTube

Алгоритмы YouTube ориентируются на ваши постоянные запросы, поэтому чтобы со временем они начали работать против российского контента, нужно:

  • вообще не смотреть российские видео, а в случае необходимости это сделать — каждый раз выходить из своего аккаунта;
  • удалить российский контент из истории просмотра и поискам аккаунта на YouTube;
  • убедиться, что среди ваших подписок нет российских каналов, к которым вы присоединились в довоенное время;
  • каждый раз помечать российский контент на YouTube как неинтересный и блокировать эти каналы.

Как вычистить русские сайты по поиску Google

Изменяем язык в аккаунте Google:

  1. Зайдите в Google Account (значок в правом верхнем углу) и выберите раздел "Управление аккаунтом".
  2. В разделе "Персональная информация" найдите пункт "Желаемые языки".
  3. Выберите "Украинский язык" как основной, а в подпункте "Другие языки" удалите русский.

После этого вы будете видеть меньше новостей и других материалов на русском языке в Google сервисах. Изменения произойдут постепенно, поскольку система будет определенное время адаптироваться под ваши новые настройки.

Меняем настройки браузера:

  1. В Google Chrome выберите раздел "Профили" и нажмите "Изменить".
  2. В меню слева находится раздел "Языки" и пункт "Избранные языки", где можно настроить языки отображения содержимого сайтов.
  3. Напоследок следует почистить браузер — удалить кэш и историю поиска.

Разумеется, в дальнейшем нужно сдерживать себя, чтобы случайно не перейти на страницы российских сайтов, так как Google еще некоторое время вам будет их предлагать, даже в первых строках поиска. Если крепко придерживаться информационной гигиены, система перестанет рекомендовать вам материалы, созданные страной-агрессором.

Ранее в Google рассказали, что чаще всего искали украинцы в 2023 году. Также сообщалось, что Google обнародовала традиционный ролик по итогам года.

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