Дерусифицировать Google и YouTube: инструкция по зачистке российского контента

С глаз долой — как избавиться от российского контента в Google и YouTube
Несмотря на отвращение, украинцы до сих пор видят российский контент в поиске Google и при выдаче на YouTube. Дабы избежать лишнего раздражения и обезопасить детей от случайного просмотра вражеских материалов, следует настроить ресурсы так, чтобы поменьше видеть информацию от оккупантов.
Об этом пишет Liga.
Как заблокировать российские каналы на YouTube
Алгоритмы YouTube ориентируются на ваши постоянные запросы, поэтому чтобы со временем они начали работать против российского контента, нужно:
- вообще не смотреть российские видео, а в случае необходимости это сделать — каждый раз выходить из своего аккаунта;
- удалить российский контент из истории просмотра и поискам аккаунта на YouTube;
- убедиться, что среди ваших подписок нет российских каналов, к которым вы присоединились в довоенное время;
- каждый раз помечать российский контент на YouTube как неинтересный и блокировать эти каналы.
Как вычистить русские сайты по поиску Google
Изменяем язык в аккаунте Google:
- Зайдите в Google Account (значок в правом верхнем углу) и выберите раздел "Управление аккаунтом".
- В разделе "Персональная информация" найдите пункт "Желаемые языки".
- Выберите "Украинский язык" как основной, а в подпункте "Другие языки" удалите русский.
После этого вы будете видеть меньше новостей и других материалов на русском языке в Google сервисах. Изменения произойдут постепенно, поскольку система будет определенное время адаптироваться под ваши новые настройки.
Меняем настройки браузера:
- В Google Chrome выберите раздел "Профили" и нажмите "Изменить".
- В меню слева находится раздел "Языки" и пункт "Избранные языки", где можно настроить языки отображения содержимого сайтов.
- Напоследок следует почистить браузер — удалить кэш и историю поиска.
Разумеется, в дальнейшем нужно сдерживать себя, чтобы случайно не перейти на страницы российских сайтов, так как Google еще некоторое время вам будет их предлагать, даже в первых строках поиска. Если крепко придерживаться информационной гигиены, система перестанет рекомендовать вам материалы, созданные страной-агрессором.
Ранее в Google рассказали, что чаще всего искали украинцы в 2023 году. Также сообщалось, что Google обнародовала традиционный ролик по итогам года.
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