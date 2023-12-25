Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Лайфхак против спама — как на iPhone заблокировать звонки с неизвестных номеров arrow

Лайфхак против спама — как на iPhone заблокировать звонки с неизвестных номеров

25 декабря 2023 17:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Против мошенников и спама: как на iPhone заблокировать звонки с неизвестных номеров
С телефонным спамом следует бороться программными методами. Фото: ekwirelesscenter.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Количество мошеннических и рекламных звонков в последнее время перешло все разумные пределы. Чтобы избавить себя от необходимости отвечать на ненужные вам сообщения, владельцам iPhone следует включить одну полезную функцию.

Об этом сообщил Apple.

Читайте также:

Функция "Заглушить неизвестных абонентов"

В iOS 13 и более новых версиях можно включить функцию "Заглушить неизвестных абонентов" во избежание звонков с незнакомых номеров. Таким образом, блокируются телефонные номера, с которыми вы никогда не контактировали, и их нет в сохраненном списке контактов.

  1. Выделите "Настройки".
  2. Нажмите кнопку "Телефон".
  3. Прокрутите вниз, коснитесь "Заглушить неизвестные" и включите эту функцию.
Фото: itechua.com

Вызовы с неизвестных номеров будут глушиться и переадресовываться на голосовую почту, а также появляться в списке недавних звонков.

От кого будут поступать звонки

  • От людей, сохраненных в списке контактов.
  • От контактов из списка недавних вызовов.
  • Из "Предложений Siri", которые сообщают звонящему на основе номеров, содержащихся в ваших электронных письмах или текстовых сообщениях.

В случае экстренного вызова функция "Заглушить неизвестные" будет отключена на следующие 24 часа, чтобы позволить вам связаться с собственным iPhone.

Необходимая оговорка

Перед включением функции "Заглушить неизвестные" убедитесь, что у вас сохранены важные контакты, иначе вы можете пропустить нужный телефонный вызов.

Ранее эксперты объяснили, следует ли ночью выключать Wi-Fi на смартфоне. Также мы писали, что большинство заряжают смартфон неправильно и портят его.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме