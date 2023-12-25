Против мошенников и спама: как на iPhone заблокировать звонки с неизвестных номеров

С телефонным спамом следует бороться программными методами. Фото: ekwirelesscenter.com

Количество мошеннических и рекламных звонков в последнее время перешло все разумные пределы. Чтобы избавить себя от необходимости отвечать на ненужные вам сообщения, владельцам iPhone следует включить одну полезную функцию.

Об этом сообщил Apple.

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Функция "Заглушить неизвестных абонентов"

В iOS 13 и более новых версиях можно включить функцию "Заглушить неизвестных абонентов" во избежание звонков с незнакомых номеров. Таким образом, блокируются телефонные номера, с которыми вы никогда не контактировали, и их нет в сохраненном списке контактов.

Выделите "Настройки". Нажмите кнопку "Телефон". Прокрутите вниз, коснитесь "Заглушить неизвестные" и включите эту функцию.

Фото: itechua.com

Вызовы с неизвестных номеров будут глушиться и переадресовываться на голосовую почту, а также появляться в списке недавних звонков.

От кого будут поступать звонки

От людей, сохраненных в списке контактов.

От контактов из списка недавних вызовов.

Из "Предложений Siri", которые сообщают звонящему на основе номеров, содержащихся в ваших электронных письмах или текстовых сообщениях.

В случае экстренного вызова функция "Заглушить неизвестные" будет отключена на следующие 24 часа, чтобы позволить вам связаться с собственным iPhone.

Необходимая оговорка

Перед включением функции "Заглушить неизвестные" убедитесь, что у вас сохранены важные контакты, иначе вы можете пропустить нужный телефонный вызов.

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