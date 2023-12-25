Против мошенников и спама: как на iPhone заблокировать звонки с неизвестных номеров

Лайфхак против спама — как на iPhone заблокировать звонки с неизвестных номеров
Количество мошеннических и рекламных звонков в последнее время перешло все разумные пределы. Чтобы избавить себя от необходимости отвечать на ненужные вам сообщения, владельцам iPhone следует включить одну полезную функцию.
Об этом сообщил Apple.
Функция "Заглушить неизвестных абонентов"
В iOS 13 и более новых версиях можно включить функцию "Заглушить неизвестных абонентов" во избежание звонков с незнакомых номеров. Таким образом, блокируются телефонные номера, с которыми вы никогда не контактировали, и их нет в сохраненном списке контактов.
- Выделите "Настройки".
- Нажмите кнопку "Телефон".
- Прокрутите вниз, коснитесь "Заглушить неизвестные" и включите эту функцию.
Вызовы с неизвестных номеров будут глушиться и переадресовываться на голосовую почту, а также появляться в списке недавних звонков.
От кого будут поступать звонки
- От людей, сохраненных в списке контактов.
- От контактов из списка недавних вызовов.
- Из "Предложений Siri", которые сообщают звонящему на основе номеров, содержащихся в ваших электронных письмах или текстовых сообщениях.
В случае экстренного вызова функция "Заглушить неизвестные" будет отключена на следующие 24 часа, чтобы позволить вам связаться с собственным iPhone.
Необходимая оговорка
Перед включением функции "Заглушить неизвестные" убедитесь, что у вас сохранены важные контакты, иначе вы можете пропустить нужный телефонный вызов.
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