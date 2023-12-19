Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Музичний сервіс Spotify остаточно припинив роботу в Росії arrow

Музичний сервіс Spotify остаточно припинив роботу в Росії

19 грудня 2023 00:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Музичний сервіс Spotify остаточно припинив роботу в Росії
Хлопець слухає музику через додаток Spotify для ноутбуків. Ілюстративне фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Шведський стрімінговий музичний сервіс Spotify остаточно припинив роботу на території Росії. Сьогодні там ліквідували його юридичну особу. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Читайте також:

Spotify більше не працюватиме з Росією

Як йдеться в повідомленні, Стокгольм зареєстрував юрособу в Росії ще в січні 2014 року. Лише за 6 років (у 2020 році) сервіс розпочав свою повноцінну роботу, проте навесні 2022 року внаслідок віроломного нападу ЗС РФ на Україну, в компанії оголосили про вихід з російського ринку.

Зазначається, що одну з двох  російських юросіб – ТОВ Cisco Systems також ліквідував виробник мережевого обладнання Cisco 15 грудня поточного року. Однак ТОВ Cisco Solutions ще залишається в Росії, хоча про наміри припинити співпрацю в компанії оголосили ще  влітку минулого року за рішенням ради директорів.

Відзначимо, що ліквідацію російської юрособи Spotify LLC Стокгольм розпочав на початку поточного року. У квітні минулого року Spotify повністю закрив доступ до своїх продуктів російським користувачам, як до вебсайту, так і для додатків. 

Нагадаємо, що раніше установа виступила зі зверненням до українців бойкотувати нещодавній російський серіал "Слово пацана" через пропаганду насилля, криміналу та російських наративів. також у Мінкульті відреагували на рішення ЄС повернути до Росії Фестиваль європейського кіно. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі