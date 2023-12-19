Музичний сервіс Spotify остаточно припинив роботу в Росії

Хлопець слухає музику через додаток Spotify для ноутбуків. Ілюстративне фото: freepik

Шведський стрімінговий музичний сервіс Spotify остаточно припинив роботу на території Росії. Сьогодні там ліквідували його юридичну особу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

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Як йдеться в повідомленні, Стокгольм зареєстрував юрособу в Росії ще в січні 2014 року. Лише за 6 років (у 2020 році) сервіс розпочав свою повноцінну роботу, проте навесні 2022 року внаслідок віроломного нападу ЗС РФ на Україну, в компанії оголосили про вихід з російського ринку.

Зазначається, що одну з двох російських юросіб – ТОВ Cisco Systems також ліквідував виробник мережевого обладнання Cisco 15 грудня поточного року. Однак ТОВ Cisco Solutions ще залишається в Росії, хоча про наміри припинити співпрацю в компанії оголосили ще влітку минулого року за рішенням ради директорів.

Відзначимо, що ліквідацію російської юрособи Spotify LLC Стокгольм розпочав на початку поточного року. У квітні минулого року Spotify повністю закрив доступ до своїх продуктів російським користувачам, як до вебсайту, так і для додатків.

Нагадаємо, що раніше установа виступила зі зверненням до українців бойкотувати нещодавній російський серіал "Слово пацана" через пропаганду насилля, криміналу та російських наративів. також у Мінкульті відреагували на рішення ЄС повернути до Росії Фестиваль європейського кіно.