Музичний сервіс Spotify остаточно припинив роботу в Росії
Шведський стрімінговий музичний сервіс Spotify остаточно припинив роботу на території Росії. Сьогодні там ліквідували його юридичну особу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Spotify більше не працюватиме з Росією
Як йдеться в повідомленні, Стокгольм зареєстрував юрособу в Росії ще в січні 2014 року. Лише за 6 років (у 2020 році) сервіс розпочав свою повноцінну роботу, проте навесні 2022 року внаслідок віроломного нападу ЗС РФ на Україну, в компанії оголосили про вихід з російського ринку.
Зазначається, що одну з двох російських юросіб – ТОВ Cisco Systems також ліквідував виробник мережевого обладнання Cisco 15 грудня поточного року. Однак ТОВ Cisco Solutions ще залишається в Росії, хоча про наміри припинити співпрацю в компанії оголосили ще влітку минулого року за рішенням ради директорів.
Відзначимо, що ліквідацію російської юрособи Spotify LLC Стокгольм розпочав на початку поточного року. У квітні минулого року Spotify повністю закрив доступ до своїх продуктів російським користувачам, як до вебсайту, так і для додатків.
Нагадаємо, що раніше установа виступила зі зверненням до українців бойкотувати нещодавній російський серіал "Слово пацана" через пропаганду насилля, криміналу та російських наративів. також у Мінкульті відреагували на рішення ЄС повернути до Росії Фестиваль європейського кіно.
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