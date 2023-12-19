Музыкальный сервис Spotify окончательно прекратил работу в России

Парень слушает музыку через приложение Spotify для ноутбуков. Иллюстративное фото: freepik

Шведский стриминговый музыкальный сервис Spotify окончательно прекратил работу на территории России. Сегодня там ликвидировали его юридическое лицо.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

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Spotify больше не будет работать с Россией

Как говорится в сообщении, Стокгольм зарегистрировал юрлицо в России еще в январе 2014 года. Только за 6 лет (в 2020 году) сервис начал свою полноценную работу, однако весной 2022 года в результате вероломного нападения ВС РФ на Украину, в компании объявили о выходе с российского рынка.

Отмечается, что одно из двух российских юрлиц — ООО Cisco Systems — также ликвидировал производитель сетевого оборудования Cisco 15 декабря текущего года. Однако ООО Cisco Solutions остается в России, хотя о намерениях прекратить сотрудничество в компании объявили еще летом прошлого года по решению совета директоров.

Отметим, что к ликвидации российского юрлица Spotify LLC, Стокгольм приступил в начале текущего года. В апреле прошлого года Spotify полностью закрыл доступ к своим продуктам российским пользователям: как к веб-сайту, так и к приложениям.

Напомним, что ранее учреждение выступило с обращением к украинцам бойкотировать недавний российский сериал "Слово пацана" из-за пропаганды насилия, криминала и российских нарративов. Также в Минкульте отреагировали на решение ЕС вернуть в Россию Фестиваль европейского кино.