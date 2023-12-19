ТОП-3 смартфонів за ціною близько 300 доларів у 2023 році

Майже всі виробники випускають телефони, які коштують дешево, але не надто поступаються флагманам. Фото: OnePlus

Деякі люди просто не вважають розумним витрачати шалені гроші на смартфон, проте хочуть мати пристойні камеру, додатки та швидкість роботи. Гарна новина: бюджетні телефони, які відповідають цим критеріям, існують.

Про це написав Phone Arena.

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1. OnePlus Nord N200

Фото: mobilesyrup.com

Ціна: 239 доларів.

Це найдешевший телефон OnePlus 2023 року. Хоча деякі характеристики були знижені, наприклад чипсет Snapdragon 480 та 4 ГБ оперативки, інші залишилися на висоті. Зокрема дисплей з частотою 90 Гц, що унікально для телефонів за таку низьку ціну. Плюс смартфон має акумулятор 5000 мАг.

2. Motorola Moto G Power (2022)

Фото: androidauthority.com

Ціна: 325 доларів.

Акумулятор на 5000 мАг тримає смартфон протягом декількох днів, й це одна з небагатьох речей, яку Motorola залишила незмінною між різними поколіннями телефонів. Moto G оснащений швидшим чіпом, більшим об'ємом оперативної та постійної пам'яті, а також кращим на вигляд дисплеєм, порівняно з попередником.

3. Samsung Galaxy A32

Фото: gsmarena.com

Ціна: 328 доларів.

Galaxy A32 має 4 ГБ оперативки, 64 ГБ накопичувача та акумулятор 5000 мАг, якого має вистачити на два дні. Камера на чотири сенсори, два з яких марні, але все ж таки. Загалом, пристойна комплектація, як для Samsung з обмеженим бюджетом.

Раніше експерти назвали найкращі смартфони для купівлі наприкінці 2023 року. Також з'явилися подробиці про майбутній бюджетний смартфон OnePlus Ace 3.