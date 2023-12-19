Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Найкращі бюджетні смартфони вартістю близько 300 доларів у 2023 році arrow

Найкращі бюджетні смартфони вартістю близько 300 доларів у 2023 році

19 грудня 2023 15:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-3 смартфонів за ціною близько 300 доларів у 2023 році
Майже всі виробники випускають телефони, які коштують дешево, але не надто поступаються флагманам. Фото: OnePlus
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Деякі люди просто не вважають розумним витрачати шалені гроші на смартфон, проте хочуть мати пристойні камеру, додатки та швидкість роботи. Гарна новина: бюджетні телефони, які відповідають цим критеріям, існують.

Про це написав Phone Arena.

Читайте також:

1. OnePlus Nord N200

Фото: mobilesyrup.com

Ціна: 239 доларів.

Це найдешевший телефон OnePlus 2023 року. Хоча деякі характеристики були знижені, наприклад чипсет Snapdragon 480 та 4 ГБ оперативки, інші залишилися на висоті. Зокрема дисплей з частотою 90 Гц, що унікально для телефонів за таку низьку ціну. Плюс смартфон має акумулятор  5000 мАг.

2. Motorola Moto G Power (2022)

Фото: androidauthority.com

Ціна: 325 доларів.

Акумулятор на 5000 мАг тримає смартфон протягом декількох днів, й це одна з небагатьох речей, яку Motorola залишила незмінною між різними поколіннями телефонів. Moto G оснащений швидшим чіпом, більшим об'ємом оперативної та постійної пам'яті, а також кращим на вигляд дисплеєм, порівняно з попередником.

3. Samsung Galaxy A32

Фото: gsmarena.com

Ціна: 328 доларів.

Galaxy A32 має 4 ГБ оперативки, 64 ГБ накопичувача та акумулятор 5000 мАг, якого має вистачити на два дні. Камера на чотири сенсори, два з яких марні, але все ж таки. Загалом, пристойна комплектація, як для Samsung з обмеженим бюджетом.

Раніше експерти назвали найкращі смартфони для купівлі наприкінці 2023 року. Також з'явилися подробиці про майбутній бюджетний смартфон OnePlus Ace 3.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі