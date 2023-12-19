ТОП-3 смартфонов по цене около 300 долларов в 2023 году

Лучшие бюджетные смартфоны стоимостью около 300 долларов в 2023 году
Некоторые люди просто не считают умным тратить сумасшедшие деньги на смартфон, однако хотят иметь приличные камеру, приложения и быстроту работы. Хорошая новость: бюджетные телефоны, отвечающие этим критериям, существуют.
Об этом написал Phone Arena.
1. OnePlus Nord N200
Цена: 239 долларов.
Это самый дешевый телефон OnePlus в 2023 году. Хотя некоторые характеристики были снижены, например, чипсет Snapdragon 480 и 4 ГБ оперативной памяти, другие остались на высоте. В частности дисплей с частотой 90 Гц, что уникально для телефонов по столь низкой цене. Плюс смартфон имеет аккумулятор 5000 мАч.
2. Motorola Moto G Power (2022)
Цена: 325 долларов.
Аккумулятор на 5000 мАч держит смартфон в течение нескольких дней, и это одна из немногих вещей, которую Motorola оставила неизменной между разными поколениями телефонов. Moto G оснащен более быстрым чипом, большим объемом оперативной и постоянной памяти, а также лучшим с виду дисплеем по сравнению с предшественником.
3. Samsung Galaxy A32
Цена: 328 долларов.
Galaxy A32 имеет 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ накопителя и аккумулятор 5000 мАч, которого должно хватить на два дня. Камера на четыре сенсора, два из которых бесполезны, но все же. В общем, приличная комплектация, как для Samsung с ограниченным бюджетом.
Ранее эксперты назвали лучшие смартфоны для покупки в конце 2023 года. Также появились подробности о будущем бюджетном смартфоне OnePlus Ace 3.
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