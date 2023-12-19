Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Лучшие бюджетные смартфоны стоимостью около 300 долларов в 2023 году arrow

Лучшие бюджетные смартфоны стоимостью около 300 долларов в 2023 году

19 декабря 2023 15:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-3 смартфонов по цене около 300 долларов в 2023 году
Почти все производители выпускают дешевые телефоны, которые не слишком уступают флагманам. Фото: OnePlus
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Некоторые люди просто не считают умным тратить сумасшедшие деньги на смартфон, однако хотят иметь приличные камеру, приложения и быстроту работы. Хорошая новость: бюджетные телефоны, отвечающие этим критериям, существуют.

Об этом написал Phone Arena.

Читайте также:

1. OnePlus Nord N200

Фото: mobilesyrup.com

Цена: 239 долларов.

Это самый дешевый телефон OnePlus в 2023 году. Хотя некоторые характеристики были снижены, например, чипсет Snapdragon 480 и 4 ГБ оперативной памяти, другие остались на высоте. В частности дисплей с частотой 90 Гц, что уникально для телефонов по столь низкой цене. Плюс смартфон имеет аккумулятор 5000 мАч.

2. Motorola Moto G Power (2022)

Фото: androidauthority.com

Цена: 325 долларов.

Аккумулятор на 5000 мАч держит смартфон в течение нескольких дней, и это одна из немногих вещей, которую Motorola оставила неизменной между разными поколениями телефонов. Moto G оснащен более быстрым чипом, большим объемом оперативной и постоянной памяти, а также лучшим с виду дисплеем по сравнению с предшественником.

3. Samsung Galaxy A32

Фото: gsmarena.com

Цена: 328 долларов.

Galaxy A32 имеет 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ накопителя и аккумулятор 5000 мАч, которого должно хватить на два дня. Камера на четыре сенсора, два из которых бесполезны, но все же. В общем, приличная комплектация, как для Samsung с ограниченным бюджетом.

Ранее эксперты назвали лучшие смартфоны для покупки в конце 2023 года. Также появились подробности о будущем бюджетном смартфоне OnePlus Ace 3.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме