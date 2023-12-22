iPhone 16 Pro: які можливості дасть смартфону збільшений екран у 2024 році

Нові можливості — навіщо Apple збільшить дисплей iPhone 16 Pro у 2024 році
У 2024 році Apple збільшить діагоналі екранів iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max до 6,3 й 6,9 дюйма відповідно. За інформацією інсайдерів, це робиться для того, щоб дати більше простору оновленій камері.
Про це повідомив MacRumors.
Новий об'єктив
Йдеться про тетрапризмовий телефотооб'єктив, який стане доступним на найдорожчих телефонах лінійки — 16 Pro та 16 Pro Max.
Цього року iPhone 15 Pro був випущений без вдосконаленої тетрапризмової телефотокамери, що, ймовірно, пов'язано з просторовими обмеженнями.
Компоненти, необхідні для тетрапризмової камери, займають значно більше місця, ніж телеоб'єктив, який зараз встановлений в iPhone 15 Pro.
Можливості тетрапризми
Тетрапризмовою телефотокамерою оснащений iPhone 15 Pro Max. Складена скляна структура всередині неї багаторазово відбиває світло, забезпечуючи 5-кратний оптичний зум, порівняно з 3-кратним в iPhone 14 Pro Max.
Внутрішня документація, яка детально описує модуль камери iPhone 16 Pro, показує, що він має схожість з конструкцією в iPhone 15 Pro Max.
Востаннє Apple збільшувала дисплей iPhone Pro у 2019 році, коли iPhone 12 Pro виріс з 5,8 до 6,1 дюйма.
Зазначається, що розміри iPhone 16 та iPhone 16 Plus залишаться без змін.
Раніше ми писали, що iPhone 16 отримає кнопку дії в усіх моделях лінійки. Також повідомляли, що Apple не надсилатиме оновлення для популярної моделі iPhone.
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