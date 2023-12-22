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Нові можливості — навіщо Apple збільшить дисплей iPhone 16 Pro у 2024 році

22 грудня 2023 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
iPhone 16 Pro: які можливості дасть смартфону збільшений екран у 2024 році
iPhone 16 Pro на відміну від попередньої моделі отримає більше можливостей для фотографування. Фото: gsmarena.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

У 2024 році Apple збільшить діагоналі екранів iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max до 6,3 й 6,9 дюйма відповідно. За інформацією інсайдерів, це робиться для того, щоб дати більше простору оновленій камері.

Про це повідомив MacRumors.

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Новий об'єктив

Йдеться про тетрапризмовий телефотооб'єктив, який стане доступним на найдорожчих телефонах лінійки — 16 Pro та 16 Pro Max.

Цього року iPhone 15 Pro був випущений без вдосконаленої тетрапризмової телефотокамери, що, ймовірно, пов'язано з просторовими обмеженнями.

Компоненти, необхідні для тетрапризмової камери, займають значно більше місця, ніж телеоб'єктив, який зараз встановлений в iPhone 15 Pro.

Можливості тетрапризми

Тетрапризмовою телефотокамерою оснащений iPhone 15 Pro Max. Складена скляна структура всередині неї багаторазово відбиває світло, забезпечуючи 5-кратний оптичний зум, порівняно з 3-кратним в iPhone 14 Pro Max.

Внутрішня документація, яка детально описує модуль камери iPhone 16 Pro, показує, що він має схожість з конструкцією в iPhone 15 Pro Max.

Востаннє Apple збільшувала дисплей iPhone Pro у 2019 році, коли iPhone 12 Pro виріс з 5,8 до 6,1 дюйма.

Зазначається, що розміри iPhone 16 та iPhone 16 Plus залишаться без змін.

Раніше ми писали, що iPhone 16 отримає кнопку дії в усіх моделях лінійки. Також повідомляли, що Apple не надсилатиме оновлення для популярної моделі iPhone.

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