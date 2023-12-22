iPhone 16 Pro: какие возможности даст смартфону увеличенный экран в 2024 году

Новые возможности — зачем Apple увеличит дисплей iPhone 16 Pro в 2024 году
В 2024 году Apple увеличит диагонали экранов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. По информации инсайдеров, это делается для того, чтобы дать больше пространства обновленной камере.
Об этом сообщил MacRumors.
Новый объектив
Речь идет о тетрапризмовом телефотообъективе, который станет доступным на самых дорогих телефонах линейки — 16 Pro и 16 Pro Max.
В этом году iPhone 15 Pro был выпущен без усовершенствованной тетрапризмовой телефотокамеры, что, вероятно, связано с пространственными ограничениями.
Компоненты, необходимые для тетрапризмовой камеры, занимают гораздо больше места, чем телеобъектив, установленный сейчас в iPhone 15 Pro.
Возможности тетрапризмы
Тетрапризмовой телефотокамерой оснащен iPhone 15 Pro Max. Составленная стеклянная структура внутри нее многократно отражает свет, обеспечивая 5-кратный оптический зум по сравнению с 3-кратным в iPhone 14 Pro Max.
Внутренняя документация, подробно описывающая модуль камеры iPhone 16 Pro, показывает, что он имеет сходство с конструкцией в iPhone 15 Pro Max.
Последний раз Apple увеличивала дисплей iPhone Pro в 2019 году, когда iPhone 12 Pro вырос с 5,8 до 6,1 дюйма.
Размеры iPhone 16 и iPhone 16 Plus останутся без изменений.
Ранее мы писали, что iPhone 16 получит кнопку действия во всех моделях линейки. Также сообщалось, что Apple не будет обновлять популярную модель iPhone.
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