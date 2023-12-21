Samsung облегчил жизнь владельцам складных смартфонов

Samsung начала продажу наборов для ремонта складных смартфонов на дому
Теперь программа самостоятельного ремонта Samsung распространяется на складные смартфоны Galaxy Z Fold5 и Z Flip5. В общей сложности сейчас попробовать себя технарями могут владельцы 15 устройств компании в более 30 странах мира.
Об этом сообщила пресс-служба Samsung.
Программа самовосстановления стартовала в США в 2022 году в партнерстве с известной американской компанией iFixit, занимающейся публикацией онлайн-инструкций по ремонту различной электроники и реализацией запчастей к ней.
Затем саморемонт распространился на Южную Корею, несколько стран ЕС, а также Бразилию и Мексику. Сегодня Samsung расширяет географию программы на 30 новых стран Европы, среди которых: Албания, Андорра, Австрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения и Швейцария.
Что предполагает программа саморемонта Samsung
Программа предоставляет пользователям смартфонов и планшетов Galaxy доступ к оригинальным запчастям, в частности:
- дисплеев;
- аккумуляторов;
- задних крышек;
- зарядных портов.
Пользователи ноутбуков Galaxy Book получают доступ к:
- переднего и заднего корпусов;
- дисплея;
- аккумулятора;
- тачпада;
- клавиши питания;
- сканера отпечатков пальцев;
- резиновых ножек;
- вентилятора;
- динамиков.
Устройства, на которые распространяется программа саморемонта
Смартфоны
- Galaxy S20, S20+, S20 Ultra;
- Galaxy S21, S21+, S21 Ultra;
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra;
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra;
- Galaxy S23 FE;
- Galaxy Z Flip5, Z Fold5;
- Galaxy A05s.
Планшеты
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra;
- Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+;
- Galaxy Tab A9, A9+.
Компьютеры
- Galaxy Book Pro (15-дюймовый), Pro 360 (15-дюймовый);
- Galaxy Book2 Pro (15-дюймовый), Pro 360 (15-дюймовый).
Пока цены на комплекты для ремонта складных смартфонов Samsung не объявлены.
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