Samsung облегчил жизнь владельцам складных смартфонов

Компания поощряет самостоятельный ремонт пользователями техники Samsung. Фото: Samsung

Теперь программа самостоятельного ремонта Samsung распространяется на складные смартфоны Galaxy Z Fold5 и Z Flip5. В общей сложности сейчас попробовать себя технарями могут владельцы 15 устройств компании в более 30 странах мира.

Об этом сообщила пресс-служба Samsung.

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Программа самовосстановления стартовала в США в 2022 году в партнерстве с известной американской компанией iFixit, занимающейся публикацией онлайн-инструкций по ремонту различной электроники и реализацией запчастей к ней.

Затем саморемонт распространился на Южную Корею, несколько стран ЕС, а также Бразилию и Мексику. Сегодня Samsung расширяет географию программы на 30 новых стран Европы, среди которых: Албания, Андорра, Австрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения и Швейцария.

Что предполагает программа саморемонта Samsung

Программа предоставляет пользователям смартфонов и планшетов Galaxy доступ к оригинальным запчастям, в частности:

дисплеев;

аккумуляторов;

задних крышек;

зарядных портов.

Пользователи ноутбуков Galaxy Book получают доступ к:

переднего и заднего корпусов;

дисплея;

аккумулятора;

тачпада;

клавиши питания;

сканера отпечатков пальцев;

резиновых ножек;

вентилятора;

динамиков.

Устройства, на которые распространяется программа саморемонта

Смартфоны

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra;

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra;

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra;

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra;

Galaxy S23 FE;

Galaxy Z Flip5, Z Fold5;

Galaxy A05s.

Планшеты

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra;

Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+;

Galaxy Tab A9, A9+.

Компьютеры

Galaxy Book Pro (15-дюймовый), Pro 360 (15-дюймовый);

Galaxy Book2 Pro (15-дюймовый), Pro 360 (15-дюймовый).

Пока цены на комплекты для ремонта складных смартфонов Samsung не объявлены.

Ранее эксперты iFixit назвали iPhone 14 почти непригодным для ремонта. Также мы сообщали, что вышел Samsung Galaxy A15 — смартфон с мощными характеристиками по цене менее 200 долларов.