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Samsung розпочала продаж наборів для ремонту вдома складаних смартфонів

21 грудня 2023 12:29
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Samsung полегшив життя власникам складаних смартфонів
Компанія заохочує самостійний ремонт користувачами техніки Samsung. Фото: Samsung
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Відтепер програма самостійного ремонту Samsung поширюється на складані смартфони Galaxy Z Fold5 та Z Flip5. Загалом зараз спробувати себе технарями можуть власники 15 пристроїв компанії в понад 30 країнах світу.

Про це повідомила пресслужба Samsung

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Програма самовідновлення стартувала в США у 2022 році в партнерстві з відомою американською компанією iFixit, котра займається публікацією онлайн інструкцій з ремонту різної електроніки та реалізацією запчастин до неї.

Згодом саморемонт поширився на Південну Корею, кілька країн ЄС, а також Бразилію та Мексику. Сьогодні Samsung розширює географію програми на 30 нових країн Європи, серед яких: Албанія, Андорра, Австрія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Греція, Угорщина, Ірландія, Косово, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія та Швейцарія.

Що передбачає програма саморемонту Samsung

Програма надає користувачам смартфонів і планшетів Galaxy доступ до оригінальних запчастин, зокрема:

  • дисплеїв;
  • акумуляторів;
  • задніх кришок;
  • зарядних портів.

Користувачі ноутбуків Galaxy Book отримують доступ до:

  • переднього та заднього корпусів;
  • дисплею;
  • акумулятора;
  • тачпада;
  • клавіші живлення;
  • сканера відбитків пальців;
  • гумових ніжок;
  • вентилятора;
  • динаміків.

Пристрої, на які поширюється програма саморемонту

Смартфони

  • Galaxy S20, S20+, S20 Ultra;
  • Galaxy S21, S21+, S21 Ultra;
  • Galaxy S22, S22+, S22 Ultra;
  • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra;
  • Galaxy S23 FE;
  • Galaxy Z Flip5, Z Fold5;
  • Galaxy A05s.

Планшети

  • Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra;
  • Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+;
  • Galaxy Tab A9, A9+.

Комп'ютери

  • Galaxy Book Pro (15-дюймовий), Pro 360 (15-дюймовий);
  • Galaxy Book2 Pro (15-дюймовий), Pro 360 (15-дюймовий).

Поки що ціни на комплекти для ремонту складаних смартфонів Samsung не оголошені.

Раніше експерти iFixit назвали iPhone 14 майже непридатний для ремонту. Також ми повідомляли, що вийшов Samsung Galaxy A15 — смартфон з потужними характеристиками за ціною менш як 200 доларів.

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