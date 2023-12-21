Samsung полегшив життя власникам складаних смартфонів

Компанія заохочує самостійний ремонт користувачами техніки Samsung. Фото: Samsung

Відтепер програма самостійного ремонту Samsung поширюється на складані смартфони Galaxy Z Fold5 та Z Flip5. Загалом зараз спробувати себе технарями можуть власники 15 пристроїв компанії в понад 30 країнах світу.

Про це повідомила пресслужба Samsung

Читайте також:

Програма самовідновлення стартувала в США у 2022 році в партнерстві з відомою американською компанією iFixit, котра займається публікацією онлайн інструкцій з ремонту різної електроніки та реалізацією запчастин до неї.

Згодом саморемонт поширився на Південну Корею, кілька країн ЄС, а також Бразилію та Мексику. Сьогодні Samsung розширює географію програми на 30 нових країн Європи, серед яких: Албанія, Андорра, Австрія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Греція, Угорщина, Ірландія, Косово, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія та Швейцарія.

Що передбачає програма саморемонту Samsung

Програма надає користувачам смартфонів і планшетів Galaxy доступ до оригінальних запчастин, зокрема:

дисплеїв;

акумуляторів;

задніх кришок;

зарядних портів.

Користувачі ноутбуків Galaxy Book отримують доступ до:

переднього та заднього корпусів;

дисплею;

акумулятора;

тачпада;

клавіші живлення;

сканера відбитків пальців;

гумових ніжок;

вентилятора;

динаміків.

Пристрої, на які поширюється програма саморемонту

Смартфони

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra;

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra;

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra;

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra;

Galaxy S23 FE;

Galaxy Z Flip5, Z Fold5;

Galaxy A05s.

Планшети

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra;

Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+;

Galaxy Tab A9, A9+.

Комп'ютери

Galaxy Book Pro (15-дюймовий), Pro 360 (15-дюймовий);

Galaxy Book2 Pro (15-дюймовий), Pro 360 (15-дюймовий).

Поки що ціни на комплекти для ремонту складаних смартфонів Samsung не оголошені.

Раніше експерти iFixit назвали iPhone 14 майже непридатний для ремонту. Також ми повідомляли, що вийшов Samsung Galaxy A15 — смартфон з потужними характеристиками за ціною менш як 200 доларів.