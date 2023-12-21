Samsung полегшив життя власникам складаних смартфонів

Samsung розпочала продаж наборів для ремонту вдома складаних смартфонів
Відтепер програма самостійного ремонту Samsung поширюється на складані смартфони Galaxy Z Fold5 та Z Flip5. Загалом зараз спробувати себе технарями можуть власники 15 пристроїв компанії в понад 30 країнах світу.
Про це повідомила пресслужба Samsung
Програма самовідновлення стартувала в США у 2022 році в партнерстві з відомою американською компанією iFixit, котра займається публікацією онлайн інструкцій з ремонту різної електроніки та реалізацією запчастин до неї.
Згодом саморемонт поширився на Південну Корею, кілька країн ЄС, а також Бразилію та Мексику. Сьогодні Samsung розширює географію програми на 30 нових країн Європи, серед яких: Албанія, Андорра, Австрія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Греція, Угорщина, Ірландія, Косово, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія та Швейцарія.
Що передбачає програма саморемонту Samsung
Програма надає користувачам смартфонів і планшетів Galaxy доступ до оригінальних запчастин, зокрема:
- дисплеїв;
- акумуляторів;
- задніх кришок;
- зарядних портів.
Користувачі ноутбуків Galaxy Book отримують доступ до:
- переднього та заднього корпусів;
- дисплею;
- акумулятора;
- тачпада;
- клавіші живлення;
- сканера відбитків пальців;
- гумових ніжок;
- вентилятора;
- динаміків.
Пристрої, на які поширюється програма саморемонту
Смартфони
- Galaxy S20, S20+, S20 Ultra;
- Galaxy S21, S21+, S21 Ultra;
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra;
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra;
- Galaxy S23 FE;
- Galaxy Z Flip5, Z Fold5;
- Galaxy A05s.
Планшети
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra;
- Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+;
- Galaxy Tab A9, A9+.
Комп'ютери
- Galaxy Book Pro (15-дюймовий), Pro 360 (15-дюймовий);
- Galaxy Book2 Pro (15-дюймовий), Pro 360 (15-дюймовий).
Поки що ціни на комплекти для ремонту складаних смартфонів Samsung не оголошені.
Раніше експерти iFixit назвали iPhone 14 майже непридатний для ремонту. Також ми повідомляли, що вийшов Samsung Galaxy A15 — смартфон з потужними характеристиками за ціною менш як 200 доларів.
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