ИИ обнаружил, что известная картина Рафаэля частично принадлежит другому художнику

Картина Рафаэля "Мадонна дела Роза". Фото: Museo Nacional del Prado

Команда под руководством ученых из Брэдфордского университета с помощью искусственного интеллекта определила, что 500-летняя картина Рафаэля "Мадонна дела Роза" является отчасти работой другого художника. Лицо Иосифа было нарисовано кем-то другим, а не мастером эпохи Возрождения.

Об этом сообщает CNN.

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Рафаэль является одним из самых известных мастеров эпохи Возрождения и жил с 1483 по 1520 годы. Итальянец наиболее известен такими работами, как "Афинская школа" и "Три грации".

Директор Центра визуальных вычислений и интеллектуальных систем Брэдфордского университета Хассан Угайл сообщил, что разработал алгоритм для распознавания настоящих картин Рафаэля с точностью 98%.

Хассон Угайл. Фото: University of Bradford

Он анализирует 4 000 параметров, таких как мазки кисти, цветовая палитра и оттенок, чтобы определить, является ли картина настоящим полотном Рафаэля.

Соавтор исследования Хауэлл Эдвардс подчеркнул, что "Мадонна делла Роза", висящая в Музее Прадо в Мадриде, уже давно является предметом дискуссий.

"Некоторые знатоки считают, что качество композиции и живописи Мадонны, Младенца и Святого Иоанна гораздо выше, чем у Святого Иосифа, которого, по их мнению, добавили в мастерской несколько позже", — сказал Эдвардс.

По его словам, анализ работы с помощью программы искусственного интеллекта убедительно показал, что в то время как три фигуры Мадонны, Младенца и Святого Иоанна Крестителя однозначно написаны Рафаэлем, фигура Святого Иосифа не является его работой и была нарисована кем-то другим.

Далее Угайл планирует разработать алгоритм, способный распознавать работы других художников, что, по его словам, позволит привнести науку в аутентификацию искусства.

"Потенциал такого инструмента огромен", — добавил он.

Напомним, ученые впервые сделали научное открытие с помощью обширной языковой модели. Искусственный интеллект не просто пересказал уже известные данные, а сгенерировал информацию, выходящую за пределы человеческих знаний.