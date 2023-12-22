ШІ виявив, що відома картина Рафаеля частково належить іншому художнику

Картина Рафаеля "Мадонна дела Роза". Фото: Museo Nacional del Prado

Команда під керівництвом вчених з Бредфордського університету за допомогою штучного інтелекту визначила, що 500-річна картина Рафаеля "Мадонна дела Роза" є частково роботою іншого художника. Обличчя Йосипа було намальоване кимось іншим, а не майстром епохи Відродження.

Про це повідомляє CNN.

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Рафаель є одним із найвідоміших майстрів епохи Відродження і жив з 1483 по 1520 роки. Італієць найбільш відомий такими роботами, як "Афінська школа" та "Три грації".

Директор Центру візуальних обчислень та інтелектуальних систем Бредфордського університету Хассан Угайл повідомив, що він розробив алгоритм для розпізнавання справжніх картин Рафаеля з точністю 98%.

Хассан Угайл. Фото: University of Bradford

Він аналізує 4 000 параметрів, таких як мазки пензля, кольорова палітра і відтінок, щоб визначити, чи є картина справжнім полотном Рафаеля.

Співавтор дослідження Хауелл Едвардс наголосив, що "Мадонна делла Роза", яка висить в Музеї Прадо в Мадриді, вже давно є предметом дискусій.

"Деякі знавці вважають, що якість композиції та живопису Мадонни, Немовляти та Святого Іоанна набагато вища, ніж у Святого Йосипа, якого, на їхню думку, додали в майстерні дещо пізніше", — сказав Едвардс.

За його словами, аналіз роботи за допомогою програми штучного інтелекту переконливо показав, що в той час як три фігури Мадонни, Немовляти і Святого Іоанна Хрестителя однозначно написані Рафаелем, фігура Святого Йосипа не є його роботою і була намальована кимось іншим.

Далі Угайл планує розробити алгоритм, здатний розпізнавати роботи інших художників, що, за його словами, дозволить привнести науку в автентифікацію мистецтва.

"Потенціал такого інструменту величезний", — додав він.

Нагадаємо, вчені вперше зробили наукове відкриття за допомогою великої мовної моделі. Штучний інтелект не просто переповів вже відомі дані, а згенерував інформацію, яка виходить за межі людських знань.