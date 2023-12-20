Искусственный интеллект: эксперты назвали преимущества и недостатки

ИИ обладает множеством полезных для людей возможностями, хотя некоторые считают эту технологию опасной. Фото: east.vc

Системы искусственного интеллекта предназначены для обучения на опыте, распознавания закономерностей и принятия решений на основе входных данных. ИИ имеет много плюсов, особенно когда впервые с его помощью были сделаны научные открытия, но у него есть и минусы.

Об этом написал ITechua.

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Плюсы ИИ

Избегание ошибок

При правильном программировании ошибки можно свести к нулю. Яркий пример — использование роботизированных хирургических систем, выполняющих сложные процедуры с невероятной точностью.

Снижение рисков для человека

Работы и ИИ могут выполнять вместо человека опасные задачи: обезвреживание взрывчатки, полет в космос, исследование глубочайших частей океанов и т.д.

Трудоспособность

ИИ не нужен отдых и перерыв на обед, он никогда не болеет в человеческом смысле и не спит.

Цифровые помощники

Используя современные достижения в сфере ИИ предприятия уже заменили часть персонала голосовым или чат-ботом.

Новые изобретения

ИИ дал мощный толчок многочисленным инновациям. К примеру, появились беспилотные автомобили, использующие комбинацию камер, датчиков и алгоритмов искусственного интеллекта.

Беспристрастность

ИИ лишен эмоций, а оттого очень практичен и рационален в своих решениях. К примеру, системы ИИ используется для подбора персонала только на основе навыков и квалификации претендентов.

Способность к рутинной работе

Проверка документов на ошибки, рассылка писем, покраска, упаковка и т.д. Человек с помощью ИИ может избавиться от рутины и сосредоточиться на творческой деятельности.

Использование в медицине

ИИ внес значительный вклад в развитие современной медицины — от повышения эффективности и точности диагностики и лечения до создания нового лекарства и проведения клинических испытаний.

Минусы ИИ

Высокие затраты

За ИИ стоят большой труд и многомиллионные инвестиции. ШИ работает на новейшем дорогостоящем аппаратном и программном обеспечении.

Нулевое творчество

Научить ИИ мыслить нестандартно невозможно. Пока что он способен к самообучению только на основе ранее полученных данных и прошлого опыта.

Рост безработицы

Работы часто используются для замены человеческих ресурсов на производственных предприятиях в технологически развитых странах.

Люди станут более ленивыми

Человек все меньше нагружает мозги и все больше попадает в зависимость от искусственного интеллекта.

Отсутствие эмоций

Человеческие связи, составляющие основу рабочих команд, нельзя заменить машинами.

Отсутствие улучшений

ИИ умеет многократно выполнять одну и ту же задачу, но если требуются какие-либо корректировки или улучшения, необходимо вручную изменить код системы.

Ранее мы писали, что создатели ChatGPT предупредили об "угрозе человечеству". Также сообщалось, что ИИ впервые запечатлел невидимые стороны Солнца.