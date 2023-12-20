Искусственный интеллект: эксперты назвали преимущества и недостатки

Искусственный интеллект — названы все плюсы и минусы
Системы искусственного интеллекта предназначены для обучения на опыте, распознавания закономерностей и принятия решений на основе входных данных. ИИ имеет много плюсов, особенно когда впервые с его помощью были сделаны научные открытия, но у него есть и минусы.
Об этом написал ITechua.
Плюсы ИИ
- Избегание ошибок
При правильном программировании ошибки можно свести к нулю. Яркий пример — использование роботизированных хирургических систем, выполняющих сложные процедуры с невероятной точностью.
- Снижение рисков для человека
Работы и ИИ могут выполнять вместо человека опасные задачи: обезвреживание взрывчатки, полет в космос, исследование глубочайших частей океанов и т.д.
- Трудоспособность
ИИ не нужен отдых и перерыв на обед, он никогда не болеет в человеческом смысле и не спит.
- Цифровые помощники
Используя современные достижения в сфере ИИ предприятия уже заменили часть персонала голосовым или чат-ботом.
- Новые изобретения
ИИ дал мощный толчок многочисленным инновациям. К примеру, появились беспилотные автомобили, использующие комбинацию камер, датчиков и алгоритмов искусственного интеллекта.
- Беспристрастность
ИИ лишен эмоций, а оттого очень практичен и рационален в своих решениях. К примеру, системы ИИ используется для подбора персонала только на основе навыков и квалификации претендентов.
- Способность к рутинной работе
Проверка документов на ошибки, рассылка писем, покраска, упаковка и т.д. Человек с помощью ИИ может избавиться от рутины и сосредоточиться на творческой деятельности.
- Использование в медицине
ИИ внес значительный вклад в развитие современной медицины — от повышения эффективности и точности диагностики и лечения до создания нового лекарства и проведения клинических испытаний.
Минусы ИИ
- Высокие затраты
За ИИ стоят большой труд и многомиллионные инвестиции. ШИ работает на новейшем дорогостоящем аппаратном и программном обеспечении.
- Нулевое творчество
Научить ИИ мыслить нестандартно невозможно. Пока что он способен к самообучению только на основе ранее полученных данных и прошлого опыта.
- Рост безработицы
Работы часто используются для замены человеческих ресурсов на производственных предприятиях в технологически развитых странах.
- Люди станут более ленивыми
Человек все меньше нагружает мозги и все больше попадает в зависимость от искусственного интеллекта.
- Отсутствие эмоций
Человеческие связи, составляющие основу рабочих команд, нельзя заменить машинами.
- Отсутствие улучшений
ИИ умеет многократно выполнять одну и ту же задачу, но если требуются какие-либо корректировки или улучшения, необходимо вручную изменить код системы.
Ранее мы писали, что создатели ChatGPT предупредили об "угрозе человечеству". Также сообщалось, что ИИ впервые запечатлел невидимые стороны Солнца.
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