Штучний інтелект: експерти назвали переваги та недоліки

ШІ має безліч корисних для людей можливостей, хоча дехто вважає цю технологію небезпечною. Фото: east.vc

Системи штучного інтелекту створені для навчання на досвіді, розпізнавання закономірностей та ухвалення рішень на основі вхідних даних. ШІ має багато плюсів, особливо, коли вперше за його допомогою були зроблені наукові відкриття, але у нього є й мінуси.

Про це написав ITechua.

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Плюси ШІ

Уникнення помилок

При правильному програмуванні помилки можна звести до нуля. Яскравий приклад — використання роботизованих хірургічних систем, які виконують складні процедури з неймовірною точністю.

Зниження ризиків для людини

Роботи та ШІ можуть виконувати замість людини небезпечні завдання: знешкодження вибухівки, політ у космос, дослідження найглибших частин океанів тощо.

Працездатність

ШІ не потрібен відпочинок та перерва на обід, він ніколи не хворіє у людському сенсі та не спить.

Цифрові помічники

Використовуючи сучасні досягнення у сфері ШІ підприємства вже замінили частину персоналу на голосового або чат-бота.

Нові винаходи

ШІ дав потужний поштовх численним інноваціям. Наприклад, з'явилися безпілотні автомобілі, які використовують комбінацію камер, датчиків і алгоритмів штучного інтелекту.

Неупередженість

ШІ позбавлений емоцій, а від того дуже практичний та раціональний у своїх рішеннях. Наприклад, системи ШІ використовується для підбору персоналу лише на основі навичок і кваліфікації претендентів.

Здатність до рутинної роботи

Перевірка документів на помилки, розсилка листів, фарбування, пакування тощо. Людина за допомогою ШІ може позбавитися рутини та зосередитися на творчій діяльності.

Використання в медицині

ШІ зробив значний внесок у розвиток сучасної медицини — від підвищення ефективності та точності діагностики й лікування до створення нових ліків та проведення клінічних випробувань.

Мінуси ШІ

Високі затрати

За ШІ стоять велика праця та багатомільйонні інвестиції. ШІ працює на новітньому дорогому апаратному та програмному забезпеченні.

Нульова творчість

Навчити ШІ мислити нестандартно не можливо. Поки що ШІ здатний до самонавчання лише на основі раніше отриманих даних й минулого досвіду.

Ріст безробіття

Роботи часто використовуються для заміни людських ресурсів на виробничих підприємствах у технологічно розвинених країнах.

Люди стануть більш ледачими

Людина все менше навантажує мозок та все більше потрапляє в залежність від штучного інтелекту.

Відсутність емоцій

Людські зв’язки, що становлять основу робочих команд, не можна замінити машинами.

Відсутність поліпшень

ШІ вміє багаторазово виконувати одне й те саме завдання, але якщо потрібні будь-які коригування або поліпшення, необхідно вручну змінити код системи.

Раніше ми писали, що творці ChatGPT попередили про "загрозу людству". Також повідомлялося, що ШІ вперше відобразив невидимі сторони Сонця.