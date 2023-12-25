Зашел слишком далеко — искусственный интеллект научился "раздевать" женщин

Искусственный интеллект спроектировал женщину. Фото: mission2mars.academy

Искусственный интеллект достиг нового уровня с созданием программы Undress AI, позволяющей раздевать женщин на фото. Это приложение вызывает обеспокоенность относительно необходимости введения строгих правил, учитывая его потенциальное нарушение приватности.

Об этом сообщает The Science Times.

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Сообщается, что все чаще появляются веб-сайты и приложения на основе ИИ, которые могут "раздевать" женщин на фотографиях. Компания Graphika, специализирующаяся на мониторинге социальных сетей, сообщает, что только за сентябрь такие сайты привлекли 24 миллиона пользователей.

Graphika отмечает, что многие из этих "обнажающих" сервисов активно используют популярные социальные платформы для рекламы.

"Исследователи обнаружили, что с начала года количество ссылок в социальных сетях, в особенности на X и Reddit, рекламирующих эти приложения, возросло на 2400%. Эти сервисы с помощью ИИ воссоздают изображения людей в нижнем белье, причем большинство из них ориентировано на женские образы", — говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что такие приложения представляют собой часть тревожной тенденции в использовании разработок ИИ для создания и распространения порнографии без согласия, или так называемой "порнографии глубоких фейков", где материалы создаются искусственно.

Из-за того, что фотографии часто берутся из социальных сетей и публикуются без ведома и согласия изображенных на них людей, широкое распространение таких изображений связано с этическими и юридическими вопросами.

Напомним, что искусственный интеллект продолжает удивлять человечество своими возможностями. Следовательно, накануне новогоднего периода нейросеть показала, какой видит Украину будущего.