Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Зашел слишком далеко — искусственный интеллект научился "раздевать" женщин arrow

Зашел слишком далеко — искусственный интеллект научился "раздевать" женщин

25 декабря 2023 18:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зашел слишком далеко — искусственный интеллект научился "раздевать" женщин
Искусственный интеллект спроектировал женщину. Фото: mission2mars.academy
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Искусственный интеллект достиг нового уровня с созданием программы Undress AI,  позволяющей раздевать женщин на фото. Это приложение вызывает обеспокоенность относительно необходимости введения строгих правил, учитывая его потенциальное нарушение приватности.

Об этом сообщает The Science Times.

Читайте также:

ИИ научился "раздевать" женщин 

Сообщается, что все чаще появляются веб-сайты и приложения на основе ИИ, которые могут "раздевать" женщин на фотографиях. Компания Graphika, специализирующаяся на мониторинге социальных сетей, сообщает, что только за сентябрь такие сайты привлекли 24 миллиона пользователей.

Graphika отмечает, что многие из этих "обнажающих" сервисов активно используют популярные социальные платформы для рекламы.

"Исследователи обнаружили, что с начала года количество ссылок в социальных сетях, в особенности на X и Reddit, рекламирующих эти приложения, возросло на 2400%. Эти сервисы с помощью ИИ воссоздают изображения людей в нижнем белье, причем большинство из них ориентировано на женские образы", — говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что такие приложения представляют собой часть тревожной тенденции в использовании разработок ИИ для создания и распространения порнографии без согласия, или так называемой "порнографии глубоких фейков", где материалы создаются искусственно.

Из-за того, что фотографии часто берутся из социальных сетей и публикуются без ведома и согласия изображенных на них людей, широкое распространение таких изображений связано с этическими и юридическими вопросами.

Напомним, что искусственный интеллект продолжает удивлять человечество своими возможностями. Следовательно, накануне новогоднего периода нейросеть показала, какой видит Украину будущего. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме