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Зайшов надто далеко — штучний інтелект навчився "роздягати" жінок

25 грудня 2023 18:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зайшов надто далеко — штучний інтелект навчився "роздягати" жінок
Штучний інтелект спроектував жінку. Фото: mission2mars.academy
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Штучний інтелект досяг нового рівня зі створенням програми Undress AI, що дозволяє роздягати жінок на фото. Ця програма викликає занепокоєння щодо необхідності введення суворих правил, враховуючи його потенційне порушення приватності.

Про це повідомляє The Science Times.

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ШІ навчився "роздягати" жінок

Повідомляється, що все частіше з'являються вебсайти та програми на основі ШІ, які можуть "роздягати" жінок на фотографіях. Компанія Graphika, що спеціалізується на моніторингу соціальних мереж, повідомляє, що лише за вересень такі сайти залучили 24 мільйони користувачів.

Graphika зазначає, що багато з цих "сервісів, що оголюють" активно використовують популярні соціальні платформи для реклами.

"Дослідники виявили, що з початку року кількість посилань у соціальних мережах, особливо на X і Reddit, що рекламують ці додатки, зросла на 2400%. Ці сервіси за допомогою ШІ відтворюють зображення людей у спідній білизні, причому більшість з них орієнтована на жіночі образи ", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні також йдеться, що такі додатки є частиною тривожної тенденції у використанні розробок ШІ для створення та розповсюдження порнографії без згоди, або так званої "порнографії глибоких фейків", де матеріали створюються штучно.

Через те, що фотографії часто беруться із соціальних мереж і публікуються без відома та згоди зображених на них людей, широке поширення таких зображень пов'язане з етичними та юридичними питаннями.

Нагадаємо, що штучний інтелект продовжує дивувати людство своїми можливостями. Відтак напередодні новорічного періоду нейромережа показала, якою бачить Україну майбутнього.

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