Кого українці "гуглили" найбільше — ТОП-10 популярних персон 2023 року

Чоловік здивовано дивиться на екран ноутбука. Фото: freepik.com

Компанія Google традиційно оприлюднила список пошукових запитів українців. Зокрема, відомо, що серед популярних персон, користувачі найчастіше шукали інформацію про Умєрова, Субботу, Усика, Фаріон та інших.

Про це йдеться на сайті Google.

Читайте також:

Найпопулярніші запити українців 2023 в Google

Так, перше місце серед популярних персон, яких найчастіше "гуглили українці", посідає Міністр оборони України Рустем Умєров. За ним скандальний "психотерапевт" Спартак Суббота, який мав підробні документи, і нарешті закриває трійку одіозний колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович, який ймовірно викликав такий інтерес сексистськими заявами та великими амбіціями.

Скриншот найпопулярніших запитів українців в Google у 2023 році

Також в десятку ввійшли український боксер Олександр Усик та голова ГУР Кирило Буданов, який посів сьоме місце. Цікаво також те, що в підбірку потрапила й мовознавиця Ірина Фаріон, яка нещодавно прославилась заявою щодо російськомовних українських військових.

Популярні запити Google

Як відомо, щоб дізнатися, які запити були найбільш актуальними у 2023 році, фахівці компанії проаналізували, що найчастіше шукали українці в Google та до яких тем найбільше зростав інтерес протягом 2023 року.

Також ми писали, що за рік, який минає, користувачів цікавили повітряні тривоги, графіки відключення світла та навіть ексватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Додамо, що серед популярних запитів українців, якими поділилась компанія Google також фільми "Барбі", "Оппенгеймер" та серіал "Гарний лікар".