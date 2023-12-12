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Кого украинцы "гуглили" больше всего — ТОП-10 популярных персон 2023 года

12 декабря 2023 02:15
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Кого украинцы "гуглили" больше всего — ТОП-10 популярных персон 2023 года
Мужчина удивленно смотрит на экран ноутбука. Фото: freepik.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Компания Google традиционно обнародовала список поисковых запросов украинцев. В частности, известно, что среди популярных персон, пользователи чаще всего искали информацию об Умерове, Субботе, Усике, Фарион и других.

Об этом говорится на сайте Google.

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Самые популярные запросы украинцев 2023 в Google

Так, первое место среди популярных персон, которых чаще всего "гуглили украинцы", занимает Министр обороны Украины Рустем Умеров. За ним скандальный "психотерапевт" Спартак Суббота, имевший поддельные документы, и наконец закрывает тройку одиозный бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович, вероятно, вызвавший такой интерес сексистскими заявлениями и большими амбициями.

Скриншот самых популярных запросов украинцев в Google в 2023 году
Скриншот самых популярных запросов украинцев в Google в 2023 году

Также в десятку вошли украинский боксер Александр Усик и начальник ГУР Кирилл Буданов, занявший седьмое место. Интересно также то, что в подборку попала и языковед Ирина Фарион, которая недавно прославилась заявлением о русскоязычных украинских военных.

Популярные запросы Google

Как известно, чтобы узнать, какие запросы были наиболее актуальны в 2023 году, специалисты компании проанализировали, что чаще всего искали украинцы в Google и к каким темам больше рос интерес в 2023 году.

Также мы писали, что за уходящий год пользователей интересовали воздушные тревоги, графики отключения света и даже экс-главарь российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Добавим, что среди популярных запросов украинцев, которыми поделилась компания Google, также есть фильмы "Барби", "Оппенгеймер" и сериал "Хороший врач".

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