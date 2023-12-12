В Google показали ТОП-10 самых популярных покупок украинцев в течение 2023 года
В компании Google показали рейтинг самых популярных покупок украинцев за 2023 год. За уходящий год украинцев интересовали покупки йодида калия, генераторов, а также билетов Укрзалізниці онлайн.
Об этом говорится в корпоративном блоге техно-гиганта.
Самые популярные покупки украинцев в 2023 году
Блог сообщает, что в списке перечисленных самых популярных первое место получил запрос "Калия йодид", второй популярной покупкой украинцев стал "генератор", ну а третьей — "Укрзалізниця билеты онлайн". Также в списке популярных покупок года — смартфон IPhone 15, Power-bank и лечебный порошок "Нимесил".
Таким образом, список самых популярных покупок в Украине за 2023 год выглядит так:
- Калий йодид;
- Генератор;
- Укрзалізниця билеты онлайн;
- Айфон 15;
- Повербанк;
- Нимесил;
- Аэрогриль;
- Старлинк;
- 20 гривен к годовщине войны;
- Лампа на аккумуляторе.
Напомним, что ранее Google обнародовал традиционный видеоролик по итогам года. В этот раз он посвящен 25-летию компании. Также техногигант обнародовал ТОП кинозапросов украинцев в 2023 году.
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