В Google показали ТОП-10 самых популярных покупок украинцев в течение 2023 года

Фирменный магазин электроники Google. Иллюстративное фото: MobileSyrup

В компании Google показали рейтинг самых популярных покупок украинцев за 2023 год. За уходящий год украинцев интересовали покупки йодида калия, генераторов, а также билетов Укрзалізниці онлайн.

Об этом говорится в корпоративном блоге техно-гиганта.

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Самые популярные покупки украинцев в 2023 году

Блог сообщает, что в списке перечисленных самых популярных первое место получил запрос "Калия йодид", второй популярной покупкой украинцев стал "генератор", ну а третьей — "Укрзалізниця билеты онлайн". Также в списке популярных покупок года — смартфон IPhone 15, Power-bank и лечебный порошок "Нимесил".

Таким образом, список самых популярных покупок в Украине за 2023 год выглядит так:

Калий йодид;

Генератор;

Укрзалізниця билеты онлайн;

Айфон 15;

Повербанк;

Нимесил;

Аэрогриль;

Старлинк;

20 гривен к годовщине войны;

Лампа на аккумуляторе.

Источник: Google

Напомним, что ранее Google обнародовал традиционный видеоролик по итогам года. В этот раз он посвящен 25-летию компании. Также техногигант обнародовал ТОП кинозапросов украинцев в 2023 году.