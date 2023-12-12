Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow В Google показали ТОП-10 самых популярных покупок украинцев в течение 2023 года arrow

В Google показали ТОП-10 самых популярных покупок украинцев в течение 2023 года

12 декабря 2023 22:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Google показали ТОП-10 самых популярных покупок украинцев в течение 2023 года
Фирменный магазин электроники Google. Иллюстративное фото: MobileSyrup
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В компании Google показали рейтинг самых популярных покупок украинцев за 2023 год. За уходящий год украинцев интересовали покупки йодида калия, генераторов, а также билетов Укрзалізниці онлайн.

Об этом говорится в корпоративном блоге техно-гиганта.

Читайте также:

Самые популярные покупки украинцев в 2023 году

Блог сообщает, что в списке перечисленных самых популярных первое место получил запрос "Калия йодид", второй популярной покупкой украинцев стал "генератор", ну а третьей — "Укрзалізниця билеты онлайн". Также в списке популярных покупок года — смартфон IPhone 15, Power-bank и лечебный порошок "Нимесил".

Таким образом, список самых популярных покупок в Украине за 2023 год выглядит так:

  • Калий йодид;
  • Генератор;
  • Укрзалізниця билеты онлайн;
  • Айфон 15;
  • Повербанк;
  • Нимесил;
  • Аэрогриль;
  • Старлинк;
  • 20 гривен к годовщине войны;
  • Лампа на аккумуляторе.
В Google показали ТОП-10 самых популярных покупок украинцев в течение 2023 года
Источник: Google

Напомним, что ранее Google обнародовал традиционный видеоролик по итогам года. В этот раз он посвящен 25-летию компании. Также техногигант обнародовал ТОП кинозапросов украинцев в 2023 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Актуальное по теме