В Google показали ТОП-10 найпопулярніших покупок українців протягом 2023 року
В корпорації Google показали рейтинг найпопулярніших покупок українців за 2023 рік. За рік, який минає, українців цікавили покупки йодиду калію, генераторів, а також квитків Укрзалізниці онлайн.
Про це йдеться у корпоративному блозі техногіганта.
Найпопулярніші покупки українців у 2023 році
Блог повідомляє, що в списку перераховних найпопулярніших перше місце отримав запит "Калію йодид", другою найпопулярнішою покупкою українців став "генератор", ну а третьою — "Укрзалізниця квитки онлайн". Також у списку популярних покупок року — смартфон IPhone 15, Power-bank та лікувальний порошок "Німесил".
Таким чином, перелік найпопулярніших покупок в Україні за 2023 рік виглядає так:
- Калій йодид;
- Генератор;
- Укрзалізниця квитки онлайн;
- Айфон 15;
- Повербанк;
- Німесил;
- Аерогриль;
- Старлінк;
- 20 гривень до річниці війни;
- Лампа на акумуляторі.
Нагадаємо, що раніше Google оприлюднив традиційний відеоролик з підсумками року. Цього разу він присвячений 25-річчю компанії. Також техногігант оприлюднив ТОП кінозапитів українців у 2023 році.
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