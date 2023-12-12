В Google показали ТОП-10 найпопулярніших покупок українців протягом 2023 року

Фірмовий магазин електроніки Google. Ілюстративне фото: MobileSyrup

В корпорації Google показали рейтинг найпопулярніших покупок українців за 2023 рік. За рік, який минає, українців цікавили покупки йодиду калію, генераторів, а також квитків Укрзалізниці онлайн.

Про це йдеться у корпоративному блозі техногіганта.

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Найпопулярніші покупки українців у 2023 році

Блог повідомляє, що в списку перераховних найпопулярніших перше місце отримав запит "Калію йодид", другою найпопулярнішою покупкою українців став "генератор", ну а третьою — "Укрзалізниця квитки онлайн". Також у списку популярних покупок року — смартфон IPhone 15, Power-bank та лікувальний порошок "Німесил".

Таким чином, перелік найпопулярніших покупок в Україні за 2023 рік виглядає так:

Калій йодид;

Генератор;

Укрзалізниця квитки онлайн;

Айфон 15;

Повербанк;

Німесил;

Аерогриль;

Старлінк;

20 гривень до річниці війни;

Лампа на акумуляторі.

Джерело: Google

Нагадаємо, що раніше Google оприлюднив традиційний відеоролик з підсумками року. Цього разу він присвячений 25-річчю компанії. Також техногігант оприлюднив ТОП кінозапитів українців у 2023 році.