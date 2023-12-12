Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow В Google показали ТОП-10 найпопулярніших покупок українців протягом 2023 року arrow

В Google показали ТОП-10 найпопулярніших покупок українців протягом 2023 року

12 грудня 2023 22:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Google показали ТОП-10 найпопулярніших покупок українців протягом 2023 року
Фірмовий магазин електроніки Google. Ілюстративне фото: MobileSyrup
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В корпорації Google показали рейтинг найпопулярніших покупок українців за 2023 рік. За рік, який минає, українців цікавили покупки йодиду калію, генераторів, а також квитків Укрзалізниці онлайн. 

Про це йдеться у корпоративному блозі техногіганта.

Читайте також:

Найпопулярніші покупки українців у 2023 році

Блог повідомляє, що в списку перераховних найпопулярніших перше місце отримав запит "Калію йодид", другою найпопулярнішою покупкою українців став "генератор", ну а третьою — "Укрзалізниця квитки онлайн". Також у списку популярних покупок року — смартфон IPhone 15, Power-bank та лікувальний порошок "Німесил".

Таким чином, перелік найпопулярніших покупок в Україні за 2023 рік виглядає так:

  • Калій йодид;
  • Генератор;
  • Укрзалізниця квитки онлайн;
  • Айфон 15;
  • Повербанк;
  • Німесил;
  • Аерогриль;
  • Старлінк;
  • 20 гривень до річниці війни;
  • Лампа на акумуляторі.
В Google показали ТОП-10 найпопулярніших покупок українців протягом 2023 року
Джерело: Google

Нагадаємо, що раніше Google оприлюднив традиційний відеоролик з підсумками року. Цього разу він присвячений 25-річчю компанії. Також техногігант оприлюднив ТОП кінозапитів українців у 2023 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Актуальне по темі