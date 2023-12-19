ТОП-7 продуктов и сервисов Google, прекративших существование в 2023 году

В течение года Google не сбавлял обороты, убивая популярные продукты, функции и сервисы. Фото: blog.google

В этом году Google прекратил обновление нескольких своих старых телефонов, предлагая пользователям более новый смартфон, например Pixel 8 или Pixel 8 Pro. В список списанных также вошли различные сервисы, функции и приложения, которыми пользовались десятки миллионов людей во всем мире.

Об этом написал Pocket Now.

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1. YouTube Stories

Функция предлагала скачивать короткие видео, срок действия которых истекал за семь дней. YouTube Stories был официально закрыт 26 июня 2023 года. Сейчас сервис рекомендует авторам загружать YouTube Shorts, чтобы стимулировать создание короткого контента на платформе.

2. Pixel Pass

Программа позволяла пользователям платить небольшую и доступную плату ежемесячно за свои смартфоны Pixel. Также клиенты могли автоматически обновить свои устройства через два года. В итоге Pixel Pass была закрыта менее чем через два года после введения.

3. Google Stadia

Облачную потоковую игровую платформу официально закрыли 18 января 2023 года. Впрочем, всем пользователям, ранее купившим любые игры или оборудование, связанное со Stadia, были полностью возмещены деньги.

4. Google Podcasts

Сервисом, позволяющим бесплатно транслировать шоу, пользовались миллионы. В конце концов, Google решил сосредоточиться на YouTube Music и интегрировать подкасты под одной крышей. Приложение и сервис "Подкасты" будут окончательно закрыты в 2024 году.

5. Google Pixel 4a

Смартфон вышел в августе 2020 года. Это было самое малое и доступное устройство серии A в линейке телефонов Google Pixel, которое получило 5,81-дюймовый OLED-дисплей, процессор Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной памяти и одинарную камеру на задней панели с мощным алгоритмом Google. Он был одним из самых лучших камерофонов в своем ценовом диапазоне.

6. Google Pixel 4a 5G

Телефон был анонсирован в ноябре 2020 года. Устройство имело 6,2-дюймовое, 60 Гц, OLED-дисплей, 6 ГБ оперативной памяти, поддержку 5G, и две камеры на задней панели. Это была отличная альтернатива за меньшие деньги.

7. Google Pixel 5

Смартфон вышел в 2020 году, имел средний чип Snapdragon 765 5G, 8 ГБ оперативной памяти и 6-дюймовый дисплей OLED с частотой обновления 90 Гц. Это было достойное устройство.

Ранее Google показал ТОП-10 популярнейших покупок украинцев в течение 2023 года. Также мы сравнивали смартфоны Google Pixel 8 Pro и Pixel Fold.