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Їх списав Google — 7 продуктів та сервісів, які припинили існування у 2023 році

19 грудня 2023 19:40
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-7 продуктів та сервісів Google, які припинили існування у 2023 році
Протягом року Google не збавляв обертів, вбиваючи популярні продукти, функції та сервіси. Фото: blog.google
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Цього року Google припинив оновлення кількох своїх старих телефонів, пропонуючи користувачам новіший смартфон, наприклад, Pixel 8 або Pixel 8 Pro. До списку списаних також увійшли різноманітні сервіси, функції та додатки, якими користувалися десятки мільйонів людей у всьому світі.

Про це написав Pocket Now.

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1. YouTube Stories

Функція пропонувала завантажувати короткі відео, термін дії яких закінчувався за сім днів. YouTube Stories було офіційно закрито 26 червня 2023 року. Натомість сервіс рекомендує авторам завантажувати YouTube Shorts, щоб стимулювати створення короткого контенту на платформі.

2. Pixel Pass

Програма дозволяла користувачам сплачувати невелику та більш доступну плату щомісяця за свої смартфони Pixel. Також клієнти мали можливість автоматично оновити свої пристрої за два роки. У підсумку Pixel Pass була закрита менш ніж за два роки після запровадження.

3. Google Stadia

Хмарну потокову ігрову платформу офіційно закрили 18 січня 2023 року. Втім, усім користувачам, які раніше придбали будь-які ігри або обладнання, пов'язане зі Stadia, було повністю відшкодовані гроші.

4. Google Podcasts

Сервісом, який дозволяв безплатно транслювати шоу, користувалися мільйони. Зрештою Google вирішив зосередитися на YouTube Music та інтегрувати подкасти під одним дахом. Додаток і сервіс "Подкасти" буде остаточно закрито у 2024 році.

5. Google Pixel 4a

Смартфон вийшов у серпні 2020 року. Це був найменший і найдоступніший пристрій серії A в лінійці телефонів Google Pixel, який отримав 5,81-дюймовий OLED-дисплей, процесор Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативної пам'яті та одинарну камеру на задній панелі з потужним алгоритмом Google. Він був одним з найкращих камерофонів у своєму ціновому діапазоні.

6. Google Pixel 4a 5G

Телефон анонсували у листопаді 2020 року. Пристрій мав 6,2-дюймовий, 60 Гц, OLED-дисплей, 6 ГБ оперативної пам'яті, підтримку 5G, та дві камери на задній панелі. Це була чудова альтернатива за менші гроші.

7. Google Pixel 5

Смартфон вийшов у 2020 році, мав середній чип Snapdragon 765 5G, 8 ГБ оперативної пам'яті та 6-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц. Це був гідний пристрій.

Раніше Google показав ТОП-10 найпопулярніших покупок українців протягом 2023 року. Також ми порівнювали смартфони Google Pixel 8 Pro та Pixel Fold.

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